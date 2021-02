Disney+ annuncia le date di Loki, Big Shot, Monsters at Work e altre serie tv

News Serie TV

Sulla piattaforma streaming stanno arrivando anche il sequel di Turner e il casinaro e l'adattamento de La misteriosa accademia per giovani geni.

Le cose iniziano a farsi interessanti a Disney+. Fresco del lancio del nuovo brand Star in Europa, il servizio di video in streaming ha colto l'importante occasione del TCA press tour invernale per annunciare le date di debutto di diverse sue prossime serie originali, tutte molto attese. Tra queste, due in particolare faranno nuovamente la felicità dei tanti fan della Marvel e di Star Wars. Stiamo parlando di Loki e della serie animata Star Wars: The Bad Batch.

Loki, 11 giugno

Terza serie di Disney+ ambientata nel Marvel Cinematic Universe, Loki riporta il veterano del franchise Tom Hiddleston nei panni dell'omonimo dio delle malefatte e dell'inganno, il quale esce dall'ombra del fratello per affrontare un'avventura che si svolge dopo gli eventi del film Avengers: Endgame. Nel cast di quello che è stato definito un crime thriller troviamo anche Owen Wilson (2 single a nozze), Gugu Mbatha-Raw (The Morning Show), Richard E. Grant (Downton Abbey), Sophia Di Martino (Casualty) e Wunmi Mosaku (Lovecraft Country).

Star Wars: The Bad Batch, 4 maggio

La nuova serie animata The Bad Batch, che è prodotta dal co-ideatore di The Clone Wars Dave Filoni, segue gli omonimi cloni sperimentali con caratteristiche uniche mostrati per la prima volta in quest'ultima mentre trovano la propria strada in una galassia in rapido cambiamento nell'immediato dopoguerra della Guerra dei Cloni. Ognuno dei membri della Bad Batch possiede un'eccezionale e singolare abilità che li rende soldati straordinariamente efficienti nonché un formidabile equipaggio. In seguito alla Guerra dei Cloni, questi intraprendono audaci missioni mercenarie mentre lottano per rimanere a galla e trovare nuovi scopi.

Big Shot, 16 aprile

Ennesima creazione del pluripremiato David E. Kelley (Big Sky, The Undoing), il dramedy Big Shot segue il veterano dello schermo John Stamos nei panni di un allenatore di basket di una squadra universitaria che, dopo essere stato licenziato, inizia a lavorare come coach in un prestigioso liceo privato femminile. Qui Marvyn Korn apprende ben presto che le adolescenti sono tutt'altro che un concentrato di XOXO - richiedono empatia e vulnerabilità, concetti estranei a un allenatore stoico come lui. Imparando a entrare in contatto con le sue giocatrici, Korn inizia a diventare la persona che ha sempre sperato di essere, mentre le ragazze imparano a prendersi più seriamente, trovando il reciproco appoggio sia dentro che fuori dal campo. Nel cast anche Yvette Nicole Brown (Community) e Jessalyn Gilsig (Vikings).

The Mysterious Benedict Society, 25 giugno

Basata sul romanzo young adult di Trenton Lee Stewart La misteriosa accademia per giovani geni, la serie con Tony Hale (Arrested Development, Veep) racconta la storia di quattro ragazzini speciali reclutati per la loro intelligenza e le loro abilità da un eccentrico benefattore, il signor Benedict. Il loro compito è andare sotto copertura in un istituto gestito da un folle scienziato che vuole manipolare milioni di menti, il signor Curtain, il gemello malvagio di Benedict, al fine si sventarne il piano. Kristen Schaal (The Last Man on Earth), Ryan Hurst (The Walking Dead) e MaameYaa Boafo (Ramy) completano il cast.

Turner & Hooch, 16 luglio

Sequel tv del popolare film del 1989 Turner e il casinaro, Turner & Hooch segue Josh Peck (Drake & Josh) nei panni di Scott Turner, il figlio del detective interpretato nella pellicola da Tom Hanks. Un ambizioso e abbottonato sceriffo federale che ha ereditato un grosso cane scorbutico e casinista, Turner si rende conto ben presto che l'animale che non voleva potrebbe essere il partner di cui ha bisogno. Nella serie recitano anche Carra Patterson (The Arrangement), Brandon Jay McLaren (L'estate in cui imparammo a volare), Anthony Ruivivar (The Haunting of Hill House), Lyndsy Fonseca (Nikita), Jeremy Maguire (Modern Family) e Vanessa Lengies (Glee).

High School Musical: The Musical: La Serie - Stagione 2, 14 maggio

Nella seconda stagione di High School Musical: The Musical: La Serie, il teen musical basato sul fortunato film tv di Disney Channel, i ragazzi della East High, che si stanno preparando per il loro musical primaverile, "La Bella e la Bestia", affrontano la rivale North High per vincere una prestigiosa e spietata competizione teatrale studentesca. Parrucche saranno strappate, legami messi alla prova e nuovi numeri eseguiti in una stagione che include nuovissimi brani originali scritti da Olivia Rodrigo e Joshua Bassett. Tra le guest star si segnalano Derek Hough (Nashville), Olivia Rose Keegan, Roman Banks, Andrew Barth Feldman e Asher Angel (Andi Mack).

Monsters at Work, 2 luglio

Dal mondo del film Pixar Monsters & Co., la storia del mostro Tylor Tuskmon, un ardente e capace giovane meccanico del Facilities Team alla Monsters & Co. che sogna di farsi strada all'interno della compagnia e diventare un giorno uno Spaventatore come i suoi idoli Mike e Sulley. Qui scopre però che la paura è stata bandita e che le risate dei bambini sono la nuova energia di Monstropolis.

Chip 'N' Dale: Park Life, 23 luglio

Il dinamico duo formato da Cip e Ciop si riunisce con Pluto, Butch il bulldog e altri iconici personaggi Disney per affrontare bulli grandi e piccoli in una serie animata di 36 episodi (ciascuno dei quali lungo 7 minuti) che combina la commedia dei cartoni animati classici con la narrazione contemporanea.