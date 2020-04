Diavoli 2: La seconda stagione ci sarà?

News Serie TV

Tutto quello che sappiamo sul secondo ciclo di episodi del thriller finanziario che ha appena debuttato su Sky Atlantic e NOW TV.

Diavoli ha debuttato solo venerdì scorso su Sky Atlantic e NOW TV suscitando parecchio interesse nel pubblico italiano. Il thriller ambientato nel mondo della finanza tratto dal romanzo I Diavoli di Guido Maria Brera ha saputo catturare l'attenzione rendendo alla portata di tutti la narrazione di un contesto oscuro, dove astuti uomini d'affari muovono i fili dell'economia mondiale. Già dopo la messa in onda dei primi due episodi molti spettatori saranno curiosi di sapere se ci sarà la seconda stagione e quali sono i piani dei creatori per riportare sullo schermo per un altro ciclo di episodi Alessandro Borghi, Kasia Smutniak e Patrick Dempsey. Abbiamo buone notizie: pare che gli sceneggiatori abbiano già un'idea chiara sul futuro della serie.

Diavoli 2 è già in programma

La seconda stagione di Diavoli è già nei progetti di Sky. Lo ha riferito nel corso di una conferenza stampa virtuale con i giornalisti Nils Hartmann, Senior Director Original Productions di Sky Italia. La casa di produzione Lux Vide, l'autore del libro Guido Maria Brera e gli sceneggiatori non solo starebbero già pensando a un seguito ma avrebbero addirittura in mente i primi dettagli della trama, essendosi lasciati ispirare dall'attualità.

Diavoli 2: La trama

Come anticipato da Nils Hartmann, la trama del secondo ciclo di episodi di Diavoli ruoterà attorno all'emergenza sanitaria globale che stiamo vivendo in questi mesi a causa del Coronavirus. Partendo dai giorni nostri gli sceneggiatori hanno pensato di andare a ritroso fino al 2016, l'anno in cui il voto per la Brexit ha dato il via all'iter che ha portato la Gran Bretagna fuori dall'Unione europea. Se i primi dieci episodi di Diavoli hanno raccontato la crisi finanziaria ed economica innescata dalla crisi greca del 2009, il nuovo ciclo sarà invece incentrato su eventi più vicini a noi. "È stata una scelta obbligata. Non potevamo far finta di niente ed è per questo che ripartiremo da lì", ha aggiunto Hartmann.

Il cast

Parlando con i giornalisti, Hartmann ha anche implicitamente confermato che nella seconda stagione di Diavoli rivedremo sicuramente i due protagonisti Massimo Ruggero e Dominic Morgan, interpretati rispettivamente da Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. "La prima scena del primo episodio (della seconda stagione ndr.) riparte con i due protagonisti in una Milano deserta che si incontrano in un locale ai tempi del Coronavirus", ha anticipato il direttore delle produzioni originali di Sky Italia.

Riusciranno questi Diavoli a raccontare anche l'inevitabile crisi economica in cui verserà il mondo intero nell'era post Covid-19? Secondo Hartmann nessuno sa come andrà a finire ma chi racconta storie non può fare a meno di lasciarsi ispirare dall'attualità. Almeno per quanto riguarda Diavoli possiamo contare su una certezza: vedremo la seconda stagione.