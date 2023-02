Dexter: Si lavora anche a uno spin-off su Trinity Killer

News Serie TV

Non solo una serie prequel sul giovane Dexter Morgan: a Paramount+ è in sviluppo anche uno spin-off incentrato sulle origini del famigerato antagonista interpretato da John Lithgow.

Paramount+ e Showtime stanno pianificando la loro futura offerta, in vista del rebranding che unirà le due realtà nell'unico servizio Paramount+ with Showtime. E sembra proprio che si voglia puntare su una delle serie di Showtime più seguite e amate di sempre, Dexter. Dopo la notizia dell'ordine ufficiale di uno spin-off prequel incentrato su un giovane Dexter Morgan, apprendiamo dal Wall Street Journal che è in sviluppo anche un secondo spin-off che racconterà l'origin story di un altro iconico personaggio: Arthur Mitchell, meglio noto come Trinity Killer e storico antagonista di Dexter interpretato sia nella serie madre che nel sequel Dexter: Blood Origin da John Lithgow.

Dexter: In sviluppo uno spin-off sulle origini di Arthur Mitchell

Per il momento non si conoscono dettagli sul potenziale nuovo spin-off. Verosimilmente, trattandosi di un prequel, coinvolgerà un attore più giovane di Lithgow nel ruolo di Arthur Mitchell. Quest'ultimo, lo ricordiamo, ha vinto un Emmy per aver interpretato questo memorabile villain, che è stato brutalmente assassinato da Dexter con un martello nel finale della quarta stagione (considerata da molti fan la migliore in assoluto dello show). L'attore ha poi ripreso il suo ruolo in un breve flashback nel revival Dexter: New Blood.

Dexter diventa un franchise

È ormai chiara la direzione che sta prendendo Paramount+ nel voler trasformare Dexter in un vero e proprio franchise. Prima una serie prequel (già ordinata ufficialmente) basata su un giovane Dexter Morgan nella Miami degli anni '80, ora questo spin-off sulle origini di Trinity Killer. E un seguito di Dexter: New Blood? Se in un primo momento i vertici del servizio avevano escluso una seconda stagione che avrebbe seguito le gesta del figlio ormai cresciuto di Dexter interpretato da Jack Alcott, adesso potrebbero ripensarci. Chris McCarthy, presidente di Paramount Global e supervisore di Showtime, ha dichiarato che una seconda stagione del revival potrebbe essere ordinata in futuro, non subito. Molto dipenderà, naturalmente, da come andranno i prequel.