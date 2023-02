Showtime lavora a più spin-off di Billions e conferma il prequel di Dexter

News Serie TV

La rete via cavo americana starebbe valutando di espandere l'universo della sua serie finanziaria con uno o più spin-off. Novità anche per la serie prequel di Dexter: è in lavorazione.

Chris McCarthy, presidente di Paramount Global e supervisore della rete Showtime dallo scorso anno, ha reso noti i suoi piani per potenziare alcune hit e franchise della rete, soprattutto in vista della fusione con Paramount+ nella nuova realtà Paramount+ with Showtime. I titoli interessati sarebbero Billions e Dexter, destinati a espandersi con più spin-off. La prima con ben quattro serie collegate, la seconda con la chiacchierata serie prequel su un giovane Dexter Morgan, il personaggio interpretato da Michael C. Hall sia nella serie madre che nel revival Dexter: New Blood.

Billions: Sono in sviluppo ben 4 spin-off

Parlando con il Wall Street Journal, McCarthy ha svelato che sono in lavorazione ben 4 potenziali spin-off di Billions, la serie finanziaria che ora vede come protagonisti Paul Giamatti e Corey Stoll, dopo l'uscita di scena di Damian Lewis alla fine della quinta stagione. Due di queste, sviluppate dai produttori esecutivi Brian Koppelman e David Levien, si intitolerebbero Millions e Trillions e sarebbero incentrati rispettivamente su uomini della finanza emergenti e su un gruppo di personaggi ultra ricchi.

Dexter: In lavorazione la serie prequel

Per quanto riguarda Dexter, McCarthy ha confermato che è in lavorazione una serie prequel che racconterà l'origin story del serial killer interpretato da Michael C. Hall. Il protagonista sarà un giovane Dexter Morgan mentre si fa strada nella sua città, Miami. La serie racconterà come è diventato il killer che abbiamo conosciuto in Dexter e poi nel sequel Dexter: New Blood soffermandosi anche su altre storie di veri serial killer dell'epoca. Leggero dietrofront del capo di Showtime su un'ipotetica seconda stagione di Dexter: New Blood; se solo qualche giorno fa era stata esclusa la possibilità di dare un seguito alla storia del figlio ormai cresciuto di Dexter interpretato da Jack Alcott, adesso pare che Showtime stia accarezzando l'idea di ordinare una seconda stagione in futuro, non subito. D'altronde si tratta pur sempre del più grande successo di sempre sulla rete, e Showtime non vuole escludere nulla.

La riorganizzazione di Showtime

Queste novità arrivano in seno a una grande operazione di riorganizzazione e riduzione dei costi messa in atto dalla rete che ha recentemente cancellato le serie American Gigolo e Lasciami entrare dopo una sola stagione e ha preferito rinunciare alla serie già ordinata Three Woman. In aggiunta, ha rimosso ben 21 show dalle sue piattaforme streaming.