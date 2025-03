Dexter: Resurrection, la serie sequel affida un importante ruolo a Eric Stonestreet

News Serie TV

Dexter: Resurrection, nuova serie sequel di Dexter, continua ad arruolare star: ci sarà anche l'attore di Modern Family Eric Stonestreet.

Il cast di Dexter: Resurrection, la serie che darà un seguito alla storia del serial killer Dexter Morgan interpretato da Michael C. Hall, è sempre più stellare. L'ultima new entry di spicco è l'attore Eric Stonestreet, noto per il ruolo di Cam in Modern Family. Stonestreet interpreterà Al, un personaggio misterioso sospettato di essere un serial killer, e sarà presente in un arco narrativo di quattro episodi.

La trama di Dexter: Resurrection

Dopo la conclusione di Dexter: New Blood, dove sembrava che il protagonista Dexter fosse morto per mano del figlio Harrison, il prequel Dexter: Original Sin ha rivelato che Dexter è riuscito a sopravvivere. Infatti, alla fine di Dexter: New Blood, il protagonista veniva colpito gravemente, ma grazie a un tempestivo intervento medico e a una rianimazione d'urgenza, è stato riportato in vita. Da qui ripartirà la nuova serie Dexter: Resurrection, in cui vedremo Dexter affrontare nuove sfide, con l'ombra di vecchi nemici e alleanze misteriose. Non sappiamo molto altro della trama. Attualmente sono in corso le riprese e la serie è attesa, anche in Italia, in streaming su Paramount+ per l'estate del 2025.

Un cast stellare per Dexter: Resurrection

Oltre a Michael C. Hall, che riprende il ruolo di Dexter, il cast della nuova serie include numerosi attori di prestigio. Uma Thurman, celebre per il suo ruolo in Kill Bill, interpreterà Charley, la capo della sicurezza di un misterioso miliardario. Peter Dinklage, noto per il suo ruolo ne Il Trono di Spade, vestirà i panni di Leon Prater, un ambizioso venture capitalist con un lato oscuro. Krysten Ritter, l'attrice di Jessica Jones, sarà Mia Lapierre, una sommelier che nasconde un’identità segreta come serial killer.

Inoltre, Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) avrà un ruolo misterioso nella serie. Altri ruoli saranno interpretati da Dominic Fumusa (Nurse Jackie - Terapia d'urto), Ntare Guma Mbaho Mwine (Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer), Kadia Saraf (Law & Order: Unità Speciale) e Emilia Suárez (Up Here). Inoltre, Jack Alcott, David Zayas e James Remar riprenderanno i ruoli di Harrison Morgan, del detective Angel Batista e di Harry Morgan rispettivamente. Sembra escluso, infine, il ritorno della Debra Morgan di Jennifer Carpenter.