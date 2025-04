Dexter: Original Sin rinnovata per una seconda stagione

News Serie TV

Paramount+ rinnova Dexter: Original Sin, lo spin-off prequel di Dexter, per una seconda stagione.

Paramount+ non ha finito di raccontare la sanguinosa storia delle origini di Dexter Morgan. Un mese e mezzo dopo il finale del ciclo inaugurale, arriva dal servizio streaming la notizia del rinnovo di Dexter: Original Sin, spin-off prequel del crime drama di successo Dexter, per una seconda stagione, disponibile prossimamente.

A proposito di Dexter: Original Sin

Ambientata nella Miami dei primi anni '90, Dexter: Original Sin segue un giovane Dexter Morgan (interpretato in questa versione da Patrick Gibson) mentre passa da studente a serial killer vendicatore. Quando i suoi impulsi sanguinari non possono più essere ignorati, Dexter deve imparare a incanalare la sua oscurità interiore. Con la guida del padre adottivo, Harry (Christian Slater), adotta un Codice progettato per aiutarlo a trovare e uccidere persone che meritano di essere eliminate dalla società senza entrare nel radar delle forze dell'ordine. Questa è una sfida particolare che il giovane deve affrontare mentre inizia uno stage forense presso il Dipartimento di Polizia di Miami.

Nella serie abbiamo incontrato anche Molly Brown nel ruolo di Debra Morgan, la sorella di Dexter; James Martinez e Christina Milian dei detective Angel Batista e María LaGuerta; Reno Wilson di Bobby Watt, partner e confidente di lunga data di Harry; Patrick Dempsey di Aaron Spencer, il capo della Omicidi di Miami con il quale Harry ha una relazione decennale; e Sarah Michelle Gellar di Tanya Martin, il nuovo capo di Dexter alla Scientifica. Inoltre, la star di Dexter Michael C. Hall è la voce interiore del protagonista.

Dal 2021, l'universo di Dexter si sta espandendo con una serie di nuove interazioni. Il prequel Original Sin è stato proceduto dal revival Dexter: New Blood, al quale si aggiungerà entro l'estate, sempre su Paramount+, il sequel Dexter: Resurrection. Questo riporterà sugli schermi Hall e diversi altri volti dell'originale Dexter. Inoltre, è in sviluppo un quarto spin-off incentrato su Trinity Killer, uno degli assassini più iconici del franchise, interpretato da John Lithgow, ruolo che l'attore riprenderà prima proprio in Resurrection.