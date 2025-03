Dexter: John Lithgow e Jimmy Smits torneranno nel sequel Resurrection

News Serie TV

Paramount+ annuncia altri due ritorni nel nuovo sequel di Dexter: John Lithgow e Jimmy Smits riprenderanno i ruoli di Arthur Mitchell e Miguel Prado in Resurrection.

Si allunga l'elenco di volti e nomi familiari in Dexter: Resurrection, nuovo sequel del crime drama di successo terminato nel 2013 Dexter. John Lithgow e Jimmy Smits hanno firmato per riprendere i ruoli di Arthur Mitchell (anche conosciuto come l'assassino Trinity Killer) e del procuratore distrettuale Miguel Prado, raggiungendo i precedentemente annunciati Michael C. Hall, David Zayas e James Remar.

Dexter: Resurrection, cosa sappiamo della nuova serie tv?

Disponibile in streaming su Paramount+ più avanti quest'anno, Dexter: Resurrection riporterà Hall nei panni dell'ex ematologo del Dipartimento di Polizia di Miami Dexter Morgan, scampato alla morte una seconda volta dopo che, nel finale del primo sequel Dexter: New Blood, ha ordinato al figlio Harrison (Jack Alcott) di ucciderlo sparandogli, così da espiare i suoi fallimenti come padre e liberarlo della sua presenza ingombrante e oscura. La serie porta la firma dello showrunner di Dexter e ideatore di New Blood Clyde Phillips, anche creatore del recente prequel Dexter: Original Sin.

Ulteriori dettagli su quello che Dexter combinerà questa volta non sono disponibili al momento, ma sappiamo che Resurrection riporterà sugli schermi Harrison, personaggio introdotto nella versione più adulta da New Blood, che ricordiamo era ambientata circa 10 anni dopo il finale di Dexter. Inoltre, Zayas e Remar riprenderanno i ruoli del detective Angel Batista e di Harry Morgan, il padre defunto di Dexter, apparsi in entrambe le precedenti serie. Per quanto riguarda Lithgow e Smits, invece, il primo aveva partecipato alla stagione 4 della serie originale e in un episodio del precedente sequel, mentre il secondo era stato uno dei personaggi ricorrenti della stagione 3 di Dexter.