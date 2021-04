Dexter: Ecco il primo teaser trailer del revival

News Serie TV

La nuova stagione della serie di culto arriverà in tv quest'autunno.

"La natura chiama". Con queste parole, la rete americana Showtime ha presentato su Twitter le primissime immagini dell'atteso revival di Dexter. Un teaser trailer di pochi secondi, ambientato in un paesaggio apparentemente invernale, nel quale il protagonista interpretato da Michael C. Hall pronuncia una sequenza di altre parole che, nel suo caso, fanno davvero gelare il sangue.

Dexter: La trama del revival

"Non c'è davvero niente come tornare alla natura. La mia natura", dice Dexter Morgan nella clip. Nel frattempo, le immagini mostrano un'ascia conficcata in un ceppo, mentre sullo sfondo arde un fuoco. Della nuova stagione, lunga 10 episodi e in onda il prossimo autunno, sappiamo che mostrerà l'ex esperto forense della polizia scientifica di Miami Dexter Morgan alle prese con la sua nuova vita nella piccola città di Iron Lake, nello Stato di New York. Qui, qualcosa o qualcuno lo porterà a uccidere di nuovo (ammesso abbia mai smesso di farlo), mentre vedremo precipitare il suo rapporto con Kurt Caldwell (la nuova aggiunta al cast Clancy Brown), il sindaco ufficioso del posto, un uomo potente, generoso e amato da tutti che possiede una stazione di servizio per camion, destinato a diventare il suo prossimo acerrimo nemico.

Gli altri personaggi

Faranno parte di questo nuovo capitolo della vita di Dexter, ambientato 10 anni dopo la sua finta morte, anche Molly (Jamie Chung, Lovecraft Country), la famosa conduttrice di un podcast true-crime di Los Angeles; Zach (Oscar Wahlberg, Manchester by the Sea), il capitano della squadra di wrestling del liceo di Iron Lake, il ragazzo giusto per divertirsi e la porta d'ingresso al giro di quelli che contano; Angela Bishop (Julia Jones, The Mandalorian), il capo della polizia; Audrey (Johnny Sequoyah, Believe), la figlia sfacciata di Angela; Logan (Alano Miller, Underground), un sergente del locale dipartimento di polizia e l'assistente allenatore della squadra di wrestling; Randall (Jack Alcott, The Good Lord Bird), un ragazzo con il quale Dexter avrà un incontro "significativo"; Fred Jr. (Michael Cyril Creighton, Dash & Lily), il simpatico proprietario del Fred's Fish & Game e il marito di Brian, il pastore della piccola congregazione cittadina; Teddy (David Magidoff, The Morning Show), un nuovo giovane poliziotto intimorito da Angela; e Esther (l'atleta paralimpica Katy Sullivan), la centralinista della stazione di polizia.