Dexter: Annunciato un secondo sequel con Michael C. Hall e rivelato il primo teaser trailer del prequel Original Sin

Le due nuove serie saranno disponibili prossimamente in streaming su Paramount+.

La storia dell'immaginario serial killer Dexter Morgan continuerà a espandersi in entrambe le direzioni della linea del tempo. Duante il panel del prequel Dexter: Original Sin al Comic-Con di San Diego, è stato annunciato che un ulteriore spin-off di Dexter, un secondo sequel con protagonista Michael C. Hall, intitolato Dexter: Resurrection, arriverà la prossima estate su Paramount+ e Showtime. Hall sarà inoltre la voce interiore di Dexter in Original Sin, del quale è stato diffuso un primo teaser trailer, sostanzialmente una nuova versione dell'iconica sequenza dei crediti di apertura della serie originale.

Dexter: Resurrection, cosa sappiamo del nuovo revival?

L'annuncio a sorpresa di Dexter: Resurrection significa che l'ex ematologo forense della polizia di Miami è sopravvissuto alla morte una seconda volta? In effetti, nel primo revival arrivato in tv alla fine del 2021, Dexter: New Blood, Dexter Morgan è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco dal figlio Harrison. Il fatto che il prossimo sequel si intitolati in quel modo lascia pensare che la risposta alla domanda non possa che essere una, suffragata dal fatto che Hall riprenderà il suo ruolo, ma in tv non sempre le cose vanno come si potrebbe immaginare e il ritorno di Dexter potrebbe avvenire effettivamente in qualche altro modo. Del resto è già successo con la defunta sorella Debra, giusto?

"Siamo entusiasti di avere il brillante Michael C. Hall che riprende il suo iconico ruolo di Dexter Morgan nella serie di maggior successo di sempre di Showtime", ha affermato il co-CEO di Paramount Global e presidente/CEO di Showtime & MTV Entertainment Studios Chris McCarthy in un comunicato. "Mentre Dexter: Resurrection piacerà a decine di milioni di fan di lunga data, Dexter: Original Sin introdurrà un'intera nuova generazione di spettatori in questa serie iconica partendo dall'inizio, il che sicuramente soddisferà anche il pubblico esistente".

A proposito di Dexter: Original Sin

Scritta dallo showrunner di Dexter Clyde Phillips, Original Sin è ambientata nella Miami del 1991 e segue Dexter Morgan mentre passa da studente a serial killer vendicatore. Quando i suoi impulsi sanguinari non possono più essere ignorati, Dexter deve imparare a incanalare la sua oscurità interiore. Con la guida di suo padre, adotta un Codice progettato per aiutarlo a trovare e uccidere persone che meritano di essere eliminate dalla società senza entrare nel radar delle forze dell'ordine. Questa è una sfida particolare che il giovane Dexter deve affrontare mentre inizia uno stage forense presso il Dipartimento di Polizia di Miami.

Nella serie recitano Patrick Gibson (Tenebre e ossa) nei panni di Dexter, Christian Slater (Mr. Robot) del padre adottivo Harry e Molly Brown della sorella Debra. A loro si aggiungono James Martinez (Love, Victor), Christina Milian (Step Up: High Water) e Alex Shimizu (The Blacklist), interpreti delle versioni anch'esse più giovani dei detective Angel Batista e María LaGuerta e dell'analista forense Vince Masuka. Reno Wilson (Good Girls) sarà Bobby Watt, partner e confidente di lunga data di Harry. I veterani dello schermo Patrick Dempsey (Grey's Anatomy) e Sarah Michelle Gellar (Buffy l'ammazzavampiri) vestiranno i panni di Aaron Spencer, il capo della Omicidi di Miami con il quale Harry ha una relazione decennale, e Tanya Martin, il nuovo capo di Dexter alla Scientifica. Sappiamo inoltre che Brittany Allen (The Boys) e Jasper Lewis sono state scelte per i ruoli della madre biologica e adottiva del protagonista, Laura Moser e Doris Morgan.