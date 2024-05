Dexter, annunciato il cast della serie prequel: Ecco chi interpreterà un giovane Dexter

News Serie TV

Il cast della nuova serie include Patrick Gibson, Christian Slater e Molly Brown.

Com'era Dexter Morgan prima di Dexter? Sicuramente più giovane, ma non solo questo. Lo racconterà Dexter: Original Sin, una nuova serie prequel, secondo spin-off del pluripremiato successo di Showtime, della quale il servizio streaming Paramount+ annuncia oggi il cast. A interpretare la versione più giovane del personaggio reso iconico da Michael C. Hall sarà la star di Tenebre e ossa Patrick Gibson, accanto al quale troveremo il vincitore del Golden Globe Christian Slater (Mr. Robot) e Molly Brown (Billions) con ruoli altrettanto familiari.

La trama e i personaggi di Dexter: Original Sin

Scritta dallo showrunner di Dexter e ideatore del sequel Dexter: New Blood Clyde Phillips, Dexter: Original Sin (conosciuta precedentemente con il titolo Dexter: Origins) è ambientata nella Miami del 1991, 15 anni prima che il pubblico incontrasse per la prima volta Dexter, e segue quest'ultimo mentre passa da studente a serial killer vendicatore. Quando i suoi impulsi sanguinari non possono più essere ignorati, Dexter deve imparare a incanalare la sua oscurità interiore. Con la guida di suo padre, Harry (Slater), adotta un Codice progettato per aiutarlo a trovare e uccidere persone che meritano di essere eliminate dalla società senza entrare nel radar delle forze dell'ordine. Questa è una sfida particolare che il giovane Dexter deve affrontare mentre inizia uno stage forense presso il Dipartimento di Polizia di Miami.

Brown vestirà i panni di Debra, la sorella minore di Dexter e la figlia biologica di Harry, che ha adottato Dexter quando lei era piccola. Nella serie originale, i due personaggi hanno avuto il volto di Jennifer Carpenter e James Remar. Le riprese del prequel, del quale sono stati ordinati 10 episodi, cominceranno a breve, per un debutto su Paramount+ prossimamente.