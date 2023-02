DC Studios svela il Capitolo 1 del nuovo DC Universe: Arrivano le Serie TV su Amanda Waller, Booster Gold e le Amazzoni

News Serie TV

Tra le novità in arrivo anche una serie animata e "un'enorme serie evento" con le Lanterne Verdi John Stewart e Hal Jordan.

Le serie tv e i film che daranno forma al nuovo DC Universe sono stati finalmente rivelati. I co-presidenti e amministratori delegati dei DC Studios James Gunn e Peter Safran sono apparsi poche ore fa in un lungo video condiviso sui social, annunciando quello che viene chiamato il Capitolo 1: Dei e Mostri (una sorta di Fase della Marvel), con tutti i titoli che ne faranno parte, e spiegando che l'idea è di "prendere i nostri personaggi diamante - Batman, Superman e Wonder Woman - e usarli per sostenere altri personaggi che le persone non conoscono", "fare in modo che quelle proprietà meno conosciute diventino le proprietà diamante del domani".

Le nuove Serie TV annunciate dai DC Studios

Da questo momento in poi, cinema e tv cammineranno insieme come raramente è stato fatto in passato. Intanto è stato confermato il secondo spin-off di The Suicide Squad: Missione Suicida, che andrà ad aggiungersi a Peacemaker. Waller si concentrerà sul personaggio di Amanda Waller, la leader della A.R.G.U.S., interpretata come sempre dal premio Oscar Viola Davis, e coinvolgerà anche i personaggi Peacemaker (si tratta quindi di uno spin-off di quest'ultima più che del film). La sceneggiatura è nelle mani di Christal Henry, che di recente ha scritto un episodio di Watchmen, e di Jeremy Carver, l'ideatore della recentemente cancellata Doom Patrol.

Descritta come la True Detective del DC Universe, Lanterns è la serie sui personaggi di Lanterna Verde di cui si parla da diverso tempo e che nell'ultimo periodo aveva fatto alcuni passi indietro per essere riscritta. Safran ha spiegato che sarà "un'enorme serie evento" e che seguirà i membri della forza di polizia intergalattica conosciuta come Corpo delle Lanterne Verdi John Stewart e Hal Jordan mentre svelano un oscuro mistero. "Avrà un ruolo importante nella storia più grande che stiamo raccontando attraverso cinema e tv", ha aggiunto.

Uno dei personaggi più amati dai fan della DC, Booster Gold avrà una serie tutta sua. Questa lo presenterà come un perdente del futuro che usa la tecnologia di quell'epoca per tornare al presente e fingere di essere un supereroe. Gunn l'ha descritta come "La sindrome dell'impostore applicata a un supereroe". Si aggiunge Paradise Lost, serie ambientata a Themyscira, l'isola-nazione che è la casa delle Amazzoni e il luogo di nascita di Wonder Woman. La serie, ambientata prima degli eventi del film Wonder Woman, racconterà la genesi e gli intrighi politici di questa società di sole donne. "Sarà una storia in stile Il Trono di Spade ambientata su Themyscira", ha detto Safran.

Spazio anche all'animazione con Creature Commandos, una serie di sette episodi nella quale Amanda Waller crea una squadra segreta di mostruosi prigionieri. "Sarà un modo per raccontare storie gigantesche senza spendere 50 milioni di dollari a episodio" ha detto Gunn, che ha scritto tutti gli episodi. La squadra include un lupo mannaro, un vampiro, il mostro di Frankenstein e una gorgone. Gunn ha detto inoltre che Weasel della Suicide Squad sarà nella serie.

Le altre serie DC in onda e in arrivo

Dalle notizie precedenti sappiamo che il futuro dell'Universo DC in tv non si limiterà a questo. In cantiere ci sono anche The Penguin, spin-off del film di Matt Reeves The Batman con Colin Farrell di nuovo nei panni del Pinguino, il villain di Gotham City anche conosciuto con il nome Oswald Cobblepot; Dead Boy Detectives, adattamento dell'omonima opera scritta dall'acclamato Neil Gaiman, lo stesso di Sandman; e a quanto pare anche una serie incentrata sulla Justice League Dark, prodotta da J.J. Abrams.

Per quanto riguarda le serie già in onda, The Flash si concluderà con la prossima nona stagione, mentre Titans e Doom Patrol sono state da poco cancellate, come anche Batwoman, DC's Legends of Tomorrow e Stargirl. È imminente la terza stagione di Superman & Lois, che Gunn e Safran hanno detto ha "una o due stagioni in più" nel serbatoio (non è chiaro se la terza sia una di queste), e sempre tra poco debutterà Gotham Knights, una serie che uccide (letteralmente) il Cavaliere Oscuro. Peacemaker è stata rinnovata per una seconda stagione, ma Gunn non ha tempo di occuparsene per ora essendo al lavoro sul film Superman: Legacy, che è anche il motivo per cui i suoi personaggi si intratterranno in Waller. Non si sa ancora nulla del destino di Pennyworth, la cui terza stagione si è conclusa lo scorso novembre, mentre la serie animata Harley Quinn continuerà con uno speciale di San Valentino di 44 minuti e una quarta stagione. Niente da fare, invece, per la stagione 5 di Young Justice.