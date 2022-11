Daryl Dixon: Clémence Poésy e Adam Nagaitis nel cast dello spin-off di The Walking Dead

News Serie TV

I due attori raggiungono il protagonista Norman Reedus.

Dopo il passo indietro di Melissa McBride, era evidente che Norman Reedus non poteva rimanere solo in Daryl Dixon, spin-off sequel della serie di successo The Walking Dead, il cui episodio finale andrà in onda su AMC il 20 novembre (in Italia il giorno successivo in streaming su Disney+). Deadline riporta che Clémence Poésy (Il serpente dell'Essex​) e Adam Nagaitis (Chernobyl) affiancheranno il veterano del franchise con un ruolo regolare.

Daryl Dixon: Casa sappiamo della serie tv e dei suoi personaggi

Capito che Daryl Dixon sopravvivrà al finale di The Walking Dead (e non sarà il solo, visti gli altri spin-off sequel annunciati), la nuova serie vedrà quest'ultimo affrontare un livello completamente nuovo di apocalisse zombie e mondo impazzito quando lascia gli Stati Uniti d'America, attraversa l'Atlantico e giunge in Francia.

La francese Poésy interpreterà il ruolo femminile principale: Isabelle, membro di un gruppo religioso progressista che unisce le forze con Daryl in un viaggio attraverso la Francia e si ritrova ad affrontare il suo oscuro passato a Parigi. Nagaitis sarà invece Quinn, uno sfollato britannico che nella Parigi post-apocalittica è diventato potente come mercante clandestino e proprietario del Demimonde, un sexy nightclub underground.

The Walking Dead finisce, il franchise no

In tv dal prossimo anno, Daryl Dixon seguirà i precedenti spin-off Fear the Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond e Tales of the Walking Dead. A questi si aggiungeranno The Walking Dead: Dead City, con l'improbabile coppia formata da Maggie e Negan (Lauren Cohan e Jeffery Dean Morgan) alle prese con l'apocalisse zombie a Manhattan, e una miniserie ancora senza titolo destinata a raccontare le sorti di Rick e Michonne (Andrew Lincoln e Danai Gurira).