Daredevil: Rinascita riporta in tv un personaggio di Hawkeye

La nuova serie Marvel di Disney+ Daredevil: Rinascita coinvolgerà un personaggio apparso in Hawkeye. Ecco di chi si tratta.

Dopo aver visto Matt Murdock e Wilson Fisk gironzolare per i film e gli show del Marvel Cinematic Universe, in Daredevil: Rinascita, la nuova serie di Disney+ in arrivo la prossima settimana, saranno loro a far spazio a un personaggio proveniente da un'altra produzione Marvel, la miniserie del 2021 Hawkeye. Variety riporta che Tony Dalton riprenderà il ruolo di Jack Duquesne (nei fumetti anche conosciuto come lo Spadaccino) in un paio di episodi.

Daredevil: Rinascita riporta in tv Jack Duquesne di Hawkeye

Disponibile in streaming dal 5 marzo, Daredevil: Rinascita vede Matt Murdock (interpretato nuovamente da Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità fuori dal comune, portare avanti la sua battaglia per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l'ex boss del crimine Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) persegue le proprie ambizioni politiche a New York City - come sindaco! Quando le loro identità passate come il vigilante Daredevil e il criminale Kingpin iniziano a emergere, i due si ritrovano su un'inevitabile rotta di collisione.

In Hawkeye, il Jack Duquesne di Dalton ci era stato presentato come un personaggio un po' diverso rispetto a quanto raccontato nei fumetti, ovvero non come il mentore di Clint Barton ma come il nuovo fidanzato di Eleanor, la madre di Kate Bishop. Inizialmente, si pensava che avrebbe potuto assumere il ruolo del cattivo, dopo essere stato incastrato per l'omicidio di suo zio, Armand Duquesne III, e aver rubato la spada che apparteneva al precedente Occhio di Falco (Jeremy Renner). Nel finale di Hawkeye, però, si è scoperto che era stata Eleanor a ordire il piano, lavorando con Wilson Fisk/Kingpin.

Questo fa capire quanto il coinvolgimento di Duquesne in Daredevil: Rinascita non sia in realtà così sorprendente in inatteso. Ricordiamo che questa riporterà sugli schermi diversi altri personaggi dell'originale Daredevil e del suo spin-off The Punisher, tra cui Karen Page (Deborah Ann Woll), Franklin 'Foggy' Nelson (Elden Henson) e Frank Castle/Punisher (Jon Bernthal). Nove gli episodi attesi, ai quali se ne aggiungeranno altrettanti con una seconda stagione in produzione dal prossimo mese.