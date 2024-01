Daredevil: Born Again: Una foto dal set confermerebbe una teoria su Kingpin lanciata in Echo

News Serie TV

Un nuovo scatto trapelato dal set di Daredevil: Born Again avrebbe confermato una delle teorie più gettonate su Kingpin emersa nell'ultimo episodio di Echo.

Una nuova immagine in arrivo dal set di Daredevil: Born Again confermerebbe una teoria sbocciata dopo la scena post-credit di Echo. La Serie TV con protagonista la coraggiosa Maya è ambientata nell'attuale Marvel Cinematic Universe e ha riacceso l'attenzione su uno dei personaggi più oscuri riportati in gioco finora, Kingpin. Interpretato da Vincent D'Onofrio, Wilson Fisk è apparso per la prima volta in Daredevil, prodotto televisivo distribuito per tre stagioni da Netflix (oggi è disponibile in streaming su Disney+ insieme agli altri show sui Defenders). Poi è stato coinvolto nella trama di Hawkeye, con protagonista Jeremy Renner, e ha condiviso la scena proprio con Maya Lopez, interpretata da Alaqua Cox. Il personaggio ha meritato una miniserie tutta sua, ma con un prezzo da pagare: interagire con Kingpin. E il mondo Marvel non ne avrebbe ancora abbastanza, perché il villain spietato e calcolatore tornerà per dare del filo da torcere anche a Charlie Cox in Daredevil: Born Again. Qual è l'indizio confermato dalla nuova immagine trapelata dal set?

Daredevil: Born Again confermerebbe una teoria su Kingpin emersa in Echo

Nella scena post-credit di Echo, Kingpin è di ritorno a New York e ascolta il TG in cui si discute del prossimo sindaco della città. Il pubblico ha captato un indizio prezioso in quella scena: e se Kingpin si candidasse come sindaco di New York? Quello spunto trova ora conferme sul set di Daredevil: Born Again, grazie a un nuovo scatto trapelato. In una fotografia distribuita da Getty Images e diventata velocemente virale sui social, appare una prima pagina del "New York Criterion" in cui Kingpin si mostra trionfo, con alle spalle una bandiera americana che sventola, e il titolo che recita: "Wilson Fisk, la campagna guadagna slancio nei sondaggi".

Difficile non trarre conclusioni. L'immagine dimostrerebbe che la teoria è fondata e che quindi, in Daredevil: Born Again, Kingpin si candiderà come sindaco di New York. Ad oggi, però, nessuna conferma da parte dei Marvel Studios in merito alla trama della serie tv, che ha subito un'importante revisione dall'inizio della produzione, anche a seguito degli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA. Le riprese di Daredevil hanno riportato diversi nomi interessanti sul set, come naturalmente il protagonista Charlie Cox e anche altri personaggi noti al pubblico come Karen Page, interpretata da Deborah Ann Woll, e Foggy Nelson, interpretato da Elden Henson. La loro presenza, non ancora resa ufficiale dagli Studios, ai fini della trama sarebbe stata confermata anche da un altro dettaglio trapelato dal set, ovvero lo scatto di un'insegna che recita: "Nelson, Murdock, Page: Attorneys at Law".