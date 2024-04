Daredevil: Born Again ci ripensa e si riprende un noto personaggio

News Serie TV

Le riprese della nuova serie Marvel di Disney+ sono in corso a New York.

Ci sarà un volto familiare in più in Daredevil: Born Again. La prossima serie Marvel di Disney+ incentrata sul Diavolo di Hell's Kitchen, idealmente un sequel della Daredevil del 2015 questa volta in continuità con i film e le serie del Marvel Cinematic Universe, ha restituito il ruolo di Vanessa Fisk ad Ayelet Zurer, l'attrice che nella precedente serie lo aveva interpretato nella stagione inaugurale e brevemente negli ultimi episodi della terza, prima della cancellazione.

Daredevil: Born Again, Vanessa Fisk torna ad Ayelet Zurer

La notizia arriva dal set di Daredevil: Born Again a New York, dove la veterana del franchise Ayelet Zurer è stata vista riprendere il ruolo. Questo significa che Vanessa Fisk, la moglie del Wilson Fisk di Vincent D'Onofrio, non sarà più interpretata da Sandrine Holt (House of Cards), come era trapelato più di un anno fa. Questo recasting inverso, se così possiamo definirlo, è un altro effetto della profonda revisione creativa che Daredevil: Born Again ha subito a metà della produzione, dopo che il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha messo gli occhi sul girato dei primi episodi, rimanendone evidentemente poco soddisfatto. In conseguenza di ciò, gli sceneggiatori Matt Corman e Chris Ord hanno dovuto lasciare il progetto, con i loro incarichi affidati poi allo sceneggiatore e produttore esecutivo di The Punisher Dario Scardapane.

Oltre a D'Onofrio e Zurer, in Daredevil: Born Again rivedremo Charlie Cox nei panni di Matt Murdock/Daredevil, Jon Bernthal di Frank Castle/The Punisher, Deborah Ann Woll di Karen Page, Elden Henson di Franklin 'Foggy' Nelson e Wilson Bethel di Benjamin 'Dex' Poindexter. La nuova serie, disponibile in streaming prossimamente, vede Matt Murdock e Wilson Fisk cercare di mettere da parte la loro rivalità e i loro oscuri alter ego per aiutare la gente di New York, finché il loro passato non li raggiunge.