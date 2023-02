Daisy Jones & The Six: Musica e complicazioni amorose nel trailer ufficiale dell'attesa miniserie di Prime Video

News Serie TV

Basato sul romanzo omonimo di Taylor Jenkins Reid, il musical drama sarà disponibile in streaming dal 3 marzo.

Mai mescolare amore e affari. La band al centro di Daisy Jones & The Six lo ha fatto, e i risultati dolorosi di questa scelta ci saranno raccontati in questa attesissima miniserie tratta dal romanzo di successo di Taylor Jenkins Reid che Prime Video proporrà al pubblico di tutto il mondo a partire dal 3 marzo, ogni venerdì per quattro settimane. Si tratta di una storia che, chi ha letto il libro lo saprà, tocca corde molto profonde. E sia loro, a questo punto proseliti indefessi della Reid, sia chi si approccia a questo racconto per la prima volta, se ne renderanno perfettamente conto guardando il trailer ufficiale diffuso dal servizio streaming.

La trama e il cast di Daisy Jones & The Six

Impreziosita da 24 cantoni originali scritte appositamente per la miniserie e registrate dal suo cast, Daisy Jones & The Six racconta l'ascesa e la precipitosa caduta di una famosa rock band statunitense. Nel 1977, i Daisy Jones & The Six sono sul tetto del mondo. Guidata da due cantanti carismatici - Daisy Jones (interpretata da Riley Keough) e Billy Dunne (Sam Claflin) - la band è uscita dall'anonimato e ha avuto un grandissimo successo, ma in seguito a un concerto sold-out al Soldier Field di Chicago, è sparita. Ora, a distanza di decenni, i componenti della band hanno deciso finalmente di raccontare la verità. Raccontare la storia di come una band iconica sia implosa all'apice del successo.

Il resto del cast include Camila Morrone (Il giustiziere della notte) nel ruolo di Camila Dunne, Will Harrison (Madam Secretary) di Graham Dunne, Suki Waterhouse (Un giorno di pioggia a New York) di Karen Sirko, Josh Whitehouse (Poldark) di Eddie Roundtree, Sebastian Chacon (Penny Dreadful: City of Angels) di Warren Rojas, Nabiyah Be (Black Panther) di Simone Jackson e Tom Wright (Station 19) di Teddy Price. Segnaliamo inoltre la partecipazione straordinaria del nominato a tre Emmy Timothy Olyphant (Justified) nei panni di Rod Reyes. La miniserie è prodotta tra gli altri da Reese Witherspoon, mentre le sceneggiature portano le firme di Scott Neustadter e Michael H. Weber, gli stessi di Colpa delle stelle.