Da Grey's Anatomy a Criminal Minds, 5 Serie TV da vedere tutto d’un fiato su Disney+

Le serie più amate della tv sono su Disney+ con tutti gli episodi. Alcuni consigli per le prossime maratone.

Complice l'arrivo del freddo, le serate e i fine settimana si sono fatti finalmente più accomodanti con il desiderio di starsene a casa per recuperare quella Serie TV di cui tutti parlano o che per qualche ragione si è smesso di seguire o non si è mai concluso. Un tempo le maratone erano possibili solo quando si riusciva a mettere insieme un po' di DVD. Oggi, invece, basta lanciare un'app nel televisore o nel tablet per ritrovarsi davanti agli occhi tutte le stagioni delle serie che si amano o che si è sempre voluto vedere con maggiore criterio. Su Disney+, i fan di titoli di culto come Grey's Anatomy, Criminal Minds e I Simpson possono trovare tutti gli episodi, sempre disponibili. E c'è di più: possono moltiplicare il divertimento con puntate inedite e nuovi titoli esclusivi a loro collegati come spin-off e cortometraggi. Siete curiosi di saperne di più? Abbiamo scelto 5 Serie TV da vedere tutto d'un fiato sul servizio streaming e delle quali la fine o l'ultimo episodio sono in realtà solo l'inizio di tante altre occasioni di svago.

5 Serie TV da vedere tutto d'un fiato su Disney+

Criminal Minds

Di tutti i procedurali, Criminal Minds è il più amato. Così tanto che la serie si era conclusa nel 2020 dopo quindici stagioni e solo due anni dopo è stata riportata in onda con una formula in parte nuova. Seguiamo l'Unità di Analisi Comportamentale, una squadra speciale di psicocriminologi dell'FBI incaricata di studiare la mente dei criminali più pericolosi d'America così da intuire le loro prossime mosse e impedirgli di colpire di nuovo. Nel revival Criminal Minds: Evolution, di fatto la stagione 16, i protagonisti tornano insieme per affrontare la loro più grande minaccia di sempre: un assassino che ha approfittato della pandemia per costruire una rete di altri serial killer. Ora, mentre il mondo riparte, quella rete diventa operativa e la squadra deve dargli la caccia... un omicidio alla volta.

Grey's Anatomy

In tv da quasi venti anni, Grey's Anatomy è il medical drama che ci ha fatto e continua a farci piangere e battere il cuore con le storie professionali e personali di Meredith Grey e degli altri dottori del Seattle Grace Hospital, così come dei loro pazienti. Gioia e dolore, tragedia e vittoria, amore e rottura, vita e morte: un grande racconto umano che attraverso il tempo ha visto racconti e personaggi prendere anche percorsi inaspettati. Come quello della Dott.ssa Addison Montgomery, passata da terzo incomodo nella relazione tra Meredith e Derek a protagonista di uno spin-off tutto suo, tornando poi in quelle stesse corsie negli episodi più recenti. E, a proposito di spin-off, Station 19 intreccia le vicende dei vigili del fuoco dell'omonima stazione di Seattle con quelle degli uomini e delle donne del Grey Hospital e del dipartimento di polizia, mostrando come tutti loro mettono a repentaglio le loro vite e i loro cuori al lavoro e nel privato mentre corrono in aiuto di chi è in pericolo.



How I Met Your Mother

Un'idea curiosa, raccontare una storia partendo dalla fine, si è trasformata in una delle comedy sull'amore e l'amicizia più belle di sempre. How I Met Your Mother segue il giovane single Ted Mosby. Nel 2030, lo vediamo raccontare ai figli gli eventi che, a partire da venticinque anni prima, lo hanno portato a conoscere quella che sarebbe diventata sua moglie e la loro madre. Accompagnato e sostenuto dai suoi migliori amici, seguiamo la ricerca dell'anima gemella di Ted in una New York a volte crudele e altre volte romantica. Nello stesso mondo è da poco fiorita la nuova serie How I Met Your Father. Nuovi personaggi, ruoli opposti. Sophie e il suo affiatato gruppo di amici cercano di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell'era delle app di incontri. Talvolta con il sorprendente aiuto di chi - alcune delle star di HIMYM - ci è passato prima.



I Simpson

Quando pensi a una serie animata, pensi a I Simpson. Più di 700 episodi affrontano con ironia e intelligenza molti aspetti della condizione umana - tra cui la cultura americana, la società, la famiglia e la televisione - attraverso le folli giornate dei Simpson, una tipica famiglia della classe media, e degli eccentrici abitanti di Springfield. Alcune delle puntate della serie sono capolavori indelebili. Come non ricordare E con Maggie son tre, in cui Homer racconta la lunga storia della nascita di Maggie; Chi ha sparato al signor Burns?, incentrato sul tentato omicidio del ricco e crudele proprietario della centrale nucleare di Springfield; Homer alla battuta, in cui Homer porta alla vittoria la squadra di softball della centrale nel mondo più imbarazzante; Mr. Spazzaneve, che vede Homer trovare finalmente un lavoro in cui è bravo ma Barney decide di fargli concorrenza; e Marge contro la monorotaia, in cui un carismatico truffatore convince tutti eccetto Marge e Lisa che la città ha bisogno di una monorotaia. E se non ne avete abbastanza, su Disney+ sono disponibili diversi cortometraggi in cui, tra le altre cose, i Simpson incontrano i personaggi di Star Wars, della Marvel e persino i Bocelli.

Modern Family

Decennio dopo decennio, la tv ci ha portato nelle case delle famiglie americane, raccontando - spesso con ironia - qualcosa di loro e del loro tempo. Gli ultimi ad averlo fatto, aggiornando la definizione di famiglia ai giorni nostri, sono stati i Pritchett e i Dunphy, protagonisti della comedy Modern Family. Tre famiglie diverse (una nucleare, una mista e una arcobaleno), che vivono nell'area di Los Angeles e sono tenute insieme dal ricco imprenditore Jay e dai suoi figli Claire e Mitchell, affrontano le situazioni che un po' tutte le famiglie incontrano nella vita reale oggi. Modern Family è una delle comedy più premiate dell'ultimo decennio. Il suo co-ideatore, Steven Levitan, è da poco su Disney+ con la nuova Reboot, che ironizza sulla pratica sempre più diffusa di riportare in tv successi del passato. Lo fa attraverso le vicende del cast disfunzionale di "Step Right Up", una sitcom dei primi anni Duemila, il quale deve fare i conti con vecchie questioni irrisolte e un'industria dell'intrattenimento cambiata quando un giovane sceneggiatore propone con successo un reboot della serie.



