Cobra Kai 3: Ottimi numeri su Netflix (ma non batte Bridgerton)

La terza stagione della serie sequel di Karate Kid è stata uno dei migliori debutti degli ultimi tempi per il servizio di video in streaming.

Netflix festeggia l'inizio del 2021 comunicando i numeri del suo ennesimo successo. Parliamo di Cobra Kai, la serie sequel di Karate Kid tornata in streaming con la terza stagione - la prima disponibile in esclusiva sul servizio dopo il trasloco della serie da YouTube - lo scorso 1° gennaio. Secondo i dati diffusi dallo streamer, ben 41 milioni di famiglie decideranno di guardare il terzo capitolo della storia della rivalità tra Daniel Larusso e Johnny Lawrence nei primi 28 giorni dall'uscita. Se le stime di Netflix si rivelassero vere, Cobra Kai 3 risulterebbe uno dei dieci migliori ritorni di sempre sul servizio.

Cobra Kai 3 è un successo ma Bridgerton di più

Nonostante l'evidente successo di Cobra Kai 3 che ha raggiunto la prima posizione della Top 10 del servizio in ben 28 Paesi (Netflix ha fatto sapere anche che, se consideriamo tutte e tre le stagioni disponibili, ben 73 milioni di abbonati hanno visto almeno un episodio della serie), il dato dei 41 milioni raggiunti dalla terza stagione appare poco incisivo se paragonato al traguardo che Netflix ha ipotizzato per un'altra delle sue serie del momento, Bridgerton. Ricordiamo che, secondo le previsioni, la serie in costume prodotta da Shonda Rhimes dovrebbe raggiungere ben 63 milioni di famiglie nei primi 28 giorni dall'uscita. Gli ascolti di Cobra Kai non sono paragonabili neppure a quelli de La regina degli scacchi che, con i suoi 62 milioni di account raggiunti, è risultata la miniserie Netflix più vista di sempre.

Cobra Kai: Si pensa a nuove stagioni e a uno spin-off

L'ottimo riscontro di pubblico, comunque, ha incoraggiato gli autori di Cobra Kai a pensare in grande. Sappiamo che la serie è stata già rinnovata per un quarta stagione da Netflix ma, ultimamente, si è fatta sempre più concreta la possibilità di ulteriori stagioni e di uno spin-off di Cobra Kai. Tutte possibilità che consentirebbero un'ulteriore espansione del franchise e che gli autori hanno dimostrato di non disdegnare. Solo il tempo ci dirà se si concretizzeranno.