Cobra Kai 4: Quando esce, anticipazioni, trama, cast e curiosità sulla quarta stagione

Le anticipazioni e tutto quello che sappiamo sul quarto capitolo di Cobra Kai, la serie sequel di Karate Kid, in arrivo in streaming su Netflix.

Tutti pazzi per Cobra Kai! La terza stagione della serie sequel di Karate Kid uscita lo scorso primo gennaio ha confermato il successo di una saga che non smette di appassionare i fan affezionati i quali, naturalmente, subito dopo la maratona dei nuovi 10 episodi su Netflix si sono immediatamente chiesti se ci sarà e quando uscirà una quarta stagione. Quando potremo rivedere le storie di Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, rispettivamente Ralph Macchio e William Zabka, tornati nei panni degli iconici personaggi che avevano interpretato già sul grande schermo? E, soprattutto, come continuerà la storia dopo l'emotivo finale della stagione 3? Ecco le anticipazioni sulla trama e sul cast e tutto quello che sappiamo.

Quando esce Cobra Kai 4?

Su una cosa possiamo stare tranquilli: Cobra Kai è stata già rinnovata da Netflix ufficialmente per una quarta stagione lo scorso ottobre, quindi ben prima del debutto della terza stagione. Sfortunatamente, però, non possiamo ancora prevedere quando uscirà la quarta stagione. Grazie a un tweet del co-creatore della serie Jon Hurwitz, sappiamo che gli sceneggiatori hanno terminato la stesura dei nuovi episodi già a fine ottobre. Secondo i piani, le riprese dovrebbero iniziare a breve ma purtroppo l'attuale situazione sanitaria negli Stati Uniti non ci permette di fare previsioni sui tempi. Se tutto andasse secondo i piani, potremmo sperare di vedere la quarta stagione nell'autunno del 2021. Hurwitz, tuttavia, ha scritto su Twitter che la prossima stagione potrebbe arrivare a un anno di distanza dalla terza quindi a gennaio 2022.

I don't have the answer, but would imagine Season 4 will come out roughly a year after Season 3. — Jon Hurwitz (@jonhurwitz) November 8, 2020

Il riassunto della terza stagione di Cobra Kai

La stagione 3 di Cobra Kai ha alzato la posta in gioco e ha rimescolato le carte ancora una volta mentre il malvagio John Kreese (Martin Kove) ha consolidato il suo potere con il suo dojo Cobra Kai. A proposito di Kreese, la stagione ha anche approfondito il suo passato facendo conoscere agli spettatori le sue esperienze passate in Vietnam e le circostanze che lo hanno fatto diventare cattivo. Intanto Johnny Lawrence ha aiutato il suo allievo Miguel (Xolo Mariduena) nella riabilitazione e Daniel LaRusso ha cercato di salvare Robby (Tanner Buchanan) e anche la sua concessionaria di auto aiutando nel frattempo sua figlia Samantha (Mary Mouser) a far fronte al suo acerrimo rivale Tory Nichols (Peyton List). Alla fine i due protagonisti hanno sotterrato l'ascia di guerra unendo le forze contro il Cobra Kai e Kreese il quale, intanto, ha contattato il suo ex amico dell'esercito Terry Silver (un personaggio visto in Karate Kid 3). La stagione si è conclusa con un violento attacco alla casa di LaRusso da parte degli allievi di Kreese che hanno dato vita a una rissa violenta. Nell'ultima scena abbiamo visto Johnny e Daniel insieme durante una lezione di karate dopo aver unito i dojo e in seguito alla promessa di Kreese: se Cobra Kai perderà il prossimo torneo di All Valley, lui scioglierà il Cobra Kai e andrà via per sempre.

La trama di Cobra Kai 4: Le anticipazioni

Non sono state diffuse ancora molte anticipazioni sulla trama della quarta stagione di Cobra Kai. Tuttavia possiamo fare delle supposizioni. Nei prossimi episodi, per esempio, vedremo quasi sicuramente l'atteso 51° torneo di karate di All Valley che metterà gli uni contro gli altri gli allievi di Daniel e Johnny contro quelli del Cobra Kai. Chi si sfiderà? È possibile che Samantha e Miguel sfidino gli allievi più promettenti di Kreese vale a dire Robby Keene, Tory e Kyler. La tregua tra Daniel e Johnny è arrivata dopo l'intervento dell'ex fidanzata di entrambi Ali (Elisabeth Shue) tornata a sorpresa verso la fine della terza stagione: possiamo sperare di rivederla anche nella quarta stagione? Arriverà il super cattivo Terry Silver (Thomas Ian Griffith)? Aisha (Nichole Brown) tornerà mai? Sono tutte domande che si spera troveranno risposta nel prossimo ciclo di episodi.

Il cast: Chi tornerà?

Nella quarta stagione possiamo sperare di ritrovare tutti i personaggi principali già visti nelle prime tre stagioni: naturalmente Ralph Macchio, William Zabka e Martin Kove nei panni rispettivamente di Daniel LaRusso, Johnny Lawrence e John Kreese ma anche i più giovani Mary Mouser, Xolo Maridueña, Tanner Buchanan e Jacob Bertrand. Tutti si aspettano ormai il ritorno di Thomas Ian Griffith sebbene la sua partecipazione non sia stata ancora confermata. "Solo perché Kreese ha contattato qualcuno, non significa necessariamente che tornerà nello show", ha detto Hurwitz a TVLine. “Detto questo, nel nostro show, cerchiamo di riportare molti personaggi del passato", ha concluso il co-showrunner ribadendo che ogni porta resta aperta anche per altri ritorni legati al mondo di Karate Kid (si dice che possa tornare anche il personaggio che Hilary Swank ha interpretato in Karate Kid 4 quindi mai dire mai).