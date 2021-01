Cobra Kai: Sempre più concreta la possibilità di uno spin-off

News Serie TV

In attesa della quarta stagione, si moltiplicano le voci e le pressioni per uno spin-off della serie tv sequel di Karate Kid.

Sappiamo che la quarta stagione di Cobra Kai, il fortunato sequel televisivo di Karate Kid, è stata già ordinata da Netflix. Sappiamo anche che nei piani dei suoi ideatori ci sono diversi altri cicli di episodi, come affermato in un'intervista con PopCulture. Nel frattempo, il successo di pubblico dopo l'arrivo sul servizio di video in streaming ha messo una marcia in più alla possibilità che l'universo narrativo del franchise si espanda ulteriormente con uno spin-off. Possibilità di cui Hayden Schlossberg è tornato a parlare in un'intervista con TVLine.

Uno spin-off di Cobra Kai? Nuove dichiarazioni

"La nostra speranza è di riuscire davvero a espandere l'intero universo di Karate Kid e rinvigorire la platea di appassionati, in modo che sia una storia che possiamo continuare a raccontare", ha detto il co-ideatore. "Abbiamo un finale per Cobra Kai, ma ci troviamo spesso a confrontarlo con la nostra altra serie preferita, Breaking Bad, e con il modo in cui sono riusciti a portare avanti la storia con Better Call Saul e El Camino. Abbiamo passato del tempo con i retroscena di Kreese [nella terza stagione, disponibile su Netflix dal 1° gennaio], ma avremmo potuto farlo molto di più. Abbiamo così tante cose da raccontare in questi episodi di mezz'ora che finiscono per non bastare. Siamo un gruppo di amici che si stanno divertendo un mondo lavorando nella sabbionaia di Karate Kid e speriamo di continuare così".

"Se pensate alle nostre carriere, i sequel ne hanno sempre fatto parte. Ci innamoriamo dei nostri personaggi", ha continuato Schlossberg. Ogni cambiamento volto alla creazione di uno spin-off o immersione profonda in certi pensieri, "tutto deve essere giusto e il livello di qualità deve essere lo stesso di Cobra Kai. Le nostre menti pensano sempre a Karate Kid, quindi sicuramente è una possibilità concreta".