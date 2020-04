Cinque Serie TV cult da recuperare in streaming su Amazon Prime Video

News Serie TV

Da Dawson's Creek a La signora in giallo, alcuni titoli che hanno fatto la storia della TV disponibili nel catalogo della piattaforma.

Sapevate che potete ritrovare il buonumore con Tata Francesca o rivivere le pene d'amore di Dawson su Amazon Prime Video? Nel catalogo della piattaforma di video in streaming di Amazon ci sono decine di Serie TV di culto che potete recuperare o rivedere volentieri. Si tratta di titoli di successo diventati ormai classici della serialità. Vi rinfreschiamo la memoria proponendovene cinque ma, siccome la scelta è davvero ampia, ve ne segnaliamo anche altri che forse non sapevate di poter trovare comodamente in streaming sulla piattaforma.

Cinque Serie TV di culto da vedere su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video propone le stagioni complete di serie che hanno intrattenuto intere generazioni facendo ridere, commuovere o tenendo costantemente sulle spine. Se vi siete persi qualche caso de La Signora in giallo o volete recuperare un poliziesco di pregio quale The Shield, ecco cinque proposte dal catalogo.

Dawson's Creek

Creata da Kevin Williamson e andata in onda dal 1998 al 2003, Dawson's Creek è la storia semi autobiografica dell'autore, un aspirante regista sognatore proveniente da una cittadina della costa orientale degli Stati Uniti. Così è il protagonista Dawson Leery (James Van Der Beek), un ragazzo cresciuto tra poster e videocassette di Steven Spielberg insieme alla sua migliore amica Joey (Katie Holmes) che ogni sera continua a intrufolarsi nella sua stanza fino a quando la pubertà non arriva inevitabilmente a complicare le cose. Idealista e romantica ma anche il primo teen drama che ha parlato apertamente di sesso e omosessualità, Dawson's Creek è la serie che anche gli adolescenti di oggi dovrebbero guardare per riscoprire ciò che alla loro età conta davvero: le amicizie, i sogni e soprattutto gli errori.

Due uomini e mezzo

Durata ben 12 stagioni, Due uomini e mezzo è nata dalla prolifica mente di Chuck Lorre ed è stata una delle sitcom più amate dal pubblico americano. Amazon Prime Video dà l'occasione di recuperare fin dall'inizio la storia dei fratelli Alan e Charlie (Jon Cryer e Charlie Sheen), costretti a convivere nonostante i loro caratteri profondamente diversi. Il primo preciso e pacato e con un figlio al seguito dopo la separazione dalla moglie, il secondo viziato e donnaiolo, un vero uragano. Nonostante l'improvvisa uscita di scena di Charlie Sheen (protagonista di un'accesa disputa con gli autori per i suoi problemi di droga e autolesionismo) dopo l'ottava stagione, la serie ha mantenuto la sua freschezza anche con l'ingresso nel cast di Ashton Kutcher.

La signora in giallo

Chi non conosce le avventure dell'irresistibile scrittrice detective Jessica Fletcher interpretata da un'iconica Angela Lansbury ne La signora in giallo (titolo oroginale Murder, she wrote)? Forse non tutti sanno che Amazon Prime Video rende disponibili le prime otto stagioni della serie andata in onda dal 1984 al 1996 e ambientata nella fittizia (ma ormai famosissima) Cabot Cove dove, nella storia, l'astuta scrittrice riesce a risolvere casi di omicidio o di altra natura collaborando con detective e sceriffi. La serie è andata in onda in Italia su Rai Uno e Rete 4 con una programmazione ballerina senza che venisse sempre rispettato l'ordine di messa in onda degli episodi. Perché allora non recuperarla per bene in streaming?

La Tata

Tutte e sei le stagioni de La Tata, irresistibile sitcom creata dalla protagonista Fran Drescher e dal marito di allora Peter Marc Jacobson, sono in streaming su Amazon Prime Video in versione originale sottotitolata. Potreste così rivivere gli anni '90 divertendovi insieme all'eccentrica Francesca, una venditrice di cosmetici porta a porta ritrovatasi tata a Manhattan a servizio della ricca famiglia Sheffield. Chi non ricorda i surreali siparietti con le zie Assunta e Yetta? Con La Tata le risate sono assicurate.

The Shield

Tra i polizieschi diventati ormai cult c'è sicuramente The Shield, serie lunga sette stagioni che racconta la storia di quattro detective dalle maniere poco ortodosse alle prese con l'ordinaria violenza e la corruzione di un immaginario quartiere malfamato di Los Angeles. La serie è rimasta nella memoria di molti per l'estremo realismo e l'ottima caratterizzazione dei personaggi rappresentati sempre senza nascondere i loro difetti. The Shield ha ricevuto diverse nomination a prestigiosi premi vincendo il Golden Globe come migliore serie drammatica nel 2002 e facendo ottenere anche al protagonista Michael Chiklis un Emmy e un Golden Globe nello stesso anno.

Altre Serie TV cult su Amazon Prime Video

Ma su Amazon Prime Video si sono anche altre Serie TV che hanno fatto la storia della televisione o che sono diventate patrimonio della memoria collettiva di molti. Qualche esempio? La piattaforma di video in streaming di Amazon offre nel suo vastissimo catalogo apprezzate comedy quali Scrubs e The Office da rivedere fin dal primo episodio o Dr. House per rivivere tutta la storia dello scontroso e geniale dottore interpretato da Hugh Laurie. Tra le proposte più datate ma assolutamente cult c'è anche l'iconico tenente Colombo dell'omonima serie mentre per gli affezionati delle serie italiane ci sono tutte le stagioni de I Cesaroni e l'indimenticabile prima stagione de La Piovra che nel 1984 tenne incollati migliaia di italiani al piccolo schermo.

Perché andare costantemente alla ricerca di nuove serie se ne esistono decine, anche meritevoli, da recuperare o riguardare? Se siete spettatori nostalgici, su Amazon Prime Video troverete sicuramente pane per i vostri denti. Speriamo che tra queste proposte scoprirete la vostra prossima (vecchia ma cult) serie preferita da guardare o riguardare comodamente in streaming.