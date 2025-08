Chief of War: La serie con Jason Momoa è basata su una storia vera?

News Serie TV

La miniserie Chief of War, disponibile su Apple TV+ e con protagonista Jason Momoa, trae spunto da fatti realmente accaduti? Ecco cosa c'è da sapere.

È arrivata su Apple TV+ dal 1° agosto, Chief of War, una delle serie TV storiche più suggestive dell'anno. Creata e interpretata dalla star di Aquaman e Il Trono di Spade Jason Momoa, la miniserie racconta la storia epica di Kaʻiana, un capo hawaiano realmente esistito, coinvolto in una delle fasi più drammatiche della storia delle Hawaii: l’unificazione dell'arcipelago nel tardo XVIII secolo. Ma Chief of War è davvero basata su una storia vera? La risposta è sì, anche se con alcune licenze narrative. Scopriamo cosa c'è di reale nella storia portata sul piccolo schermo e perché questo progetto è così importante per la cultura hawaiana e per i creatori.

Chief of War, la trama della serie TV storica basata su eventi reali

Chief of War ruota attorno alla figura di Ka'iana, un nobile guerriero hawaiano vissuto tra il 1755 e il 1795. Nato nell'isola di Hawai'i (la Big Island), Ka'iana fu un protagonista cruciale durante il periodo di guerra e instabilità che precedette l'unificazione delle isole hawaiane sotto il regno di Kamehameha I. La serie mostra il suo passaggio da alleato a nemico del futuro sovrano, fino al suo tragico destino nella Battaglia di Nuʻuanu, una delle più celebri della storia hawaiana. Kaʻiana, pur essendo oggi poco ricordato, fu uno dei primi capi nativi a viaggiare all'estero con gli esploratori europei, entrando in contatto con le potenze coloniali e sviluppando una visione politica più ampia. Secondo fonti come The Hawaiian Journal of History, tornò nelle Hawaii con nuove idee, beni e tecnologie, diventando una figura tanto carismatica quanto divisiva.

L'importanza dell' autenticità per Jason Momoa

Per Jason Momoa, di origini hawaiane, Chief of War non è solo una serie TV, ma un progetto profondamente personale. L'attore è anche co-creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Thomas Paʻa Sibbett, anch'egli discendente diretto dei protagonisti storici rappresentati nella serie. La produzione ha coinvolto oltre quindici consulenti culturali hawaiani e ha collaborato con Awaiaulu, un istituto linguistico di Honolulu, per garantire un'accurata ricostruzione della lingua hawaiana, dei costumi, delle tradizioni e del contesto storico del XVIII secolo. Gran parte della sceneggiatura è recitata in lingua hawaiana e il cast è composto quasi esclusivamente da attori di origine polinesiana. Sono tutti dettagli non da poco che rendono questa serie una delle più autentiche mai prodotte sul mondo indigeno del Pacifico.

Perché Chief of War non racconta Kamehameha?

Un aspetto distintivo di Chief of War è la scelta di non raccontare la storia dal punto di vista di Kamehameha I, figura spesso mitizzata come padre fondatore del Regno delle Hawaii. Invece, Momoa e Sibbett hanno deciso di dare voce a Ka'iana, un personaggio più ambiguo, ma incredibilmente umano. Questo approccio permette di esplorare temi universali come il tradimento, la lealtà, l’identità e la resistenza indigena contro la colonizzazione. Kaʻiana è un uomo in bilico tra passato e futuro, tra tradizione e cambiamento, in un momento in cui le Hawaii erano sull'orlo di una trasformazione irreversibile. Momoa ha definito Chief of War "l'Iliade del Pacifico", una tragedia epica che unisce elementi shakespeariani e mitologici con la realtà storica del popolo hawaiano.

Chief of War è una storia vera?

Per rispondere definitivente alla domanda principale, quindi diciamo che sì, Chief of War è ispirata a una storia vera, anche se si tratta di una drammatizzazione romanzata. La figura di Kaʻiana è storicamente documentata, così come gli eventi principali della serie (le guerre di unificazione, le lotte tra capi, l'arrivo degli esploratori europei e il ruolo controverso del protagonista), ma gli autori si sono presi qualche libertà creativa. L'obiettivo è intrattenere un pubblico internazionale mostrando anche un punto di vista autentico e indigeno sulla storia delle Hawaii, spesso distorta o banalizzata nei media occidentali. Resta da vedere come gli spettatori, anche quelli più distanti culturalmente dalla storia di Kaʻiana, la accoglieranno a livello globale.

Chief of War è disponibile in streaming su Apple TV+ a partire dal 1° agosto con i primi due episodi a cui seguirà un nuovo episodio ogni venerdì. Qui sotto potete vedere il trailer ufficiale italiano.