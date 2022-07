Charlie Cox e Vincent D'Onofrio saranno di nuovo Daredevil e Kingpin: Ecco dove li vedremo

News Serie TV

Appariranno entrambi in Echo, la nuova serie Marvel in streaming su Disney+ nel 2023 spin-off di Hawkeye.

È fatta: il Daredevil di Charlie Cox sta per tornare sul piccolo schermo! Quasi quattro anni dopo la cancellazione dell'omonima serie a Netflix, e solo pochi mesi dopo il suo passaggio a Disney+ insieme con le altre produzioni Marvel incentrate sui Difensori, l'attore ha firmato con il servizio streaming per riprendere il suo ruolo in Echo, spin-off di Hawkeye incentrato sull'implacabile eroina interpretata da Alaqua Cox. Con lui ci sarà anche l'ex co-star Vincent D'Onofrio, di nuovo nei panni del suo acerrimo nemico Wilson Fisk/Kingpin, ruolo che aveva già ripreso proprio in Hawkeye.

La trama di Echo, lo spin-off di Hawkeye

Come detto, la nuova serie si concentra su Maya Lopez, leader sorda di una gang decisa a far pagare a Ronin, alias Clint Barton, le sue azioni vendicative. Echo esplora anche le origini della supereroina, la cui condotta spietata a New York la segue nella sua città natale. La vedremo affrontare il suo passato, ricollegarsi alle sue radici native americane e riscoprire il significato di famiglia e comunità, se vorrà sperare di riuscire ad andare avanti.

Il ritorno di Daredevil

La notizia dei ritorni di Daredevil e Kingpin non è stata ancora confermata da Marvel Studios, mentre l'autorevole e affidabile The Hollywood Reporter rivela di aver appreso da alcune fonti che, quando lo rincontreremo, il primo dei due, sotto la cui maschera si nasconde l'avvocato cieco Matt Murdoch, starà cercando un ex alleato. Si tratterebbe di Jessica Jones, un altro Difensore attorno al quale Marvel e Netflix avevano costruito l'omonima serie, ora anch'essa disponibile solo su Disney+. Al momento non è chiaro però se anche Krysten Ritter riprenderà il suo ruolo in Echo.

Sebbene mai in tv finora, per Cox non sarà esattamente la prima volta nei panni di Daredevil dalla cancellazione della serie a Netflix. L'attore aveva già ripreso il personaggio alla fine dello scorso anno, nel film di successo Spider-Man: No Way Home. In quell'occasione, parlando dell'ingresso di Matt nel Marvel Cinematic Universe, aveva detto: "Presumo che ci sia altro da fare per noi. So qualcosa, non molto, ma qualcosa. Immagino, spero, che i nostri mondi si scontreranno di nuovo, perché le cose che abbiamo fatto in passato sono state estremamente divertenti e [Vincent] è un attore davvero incredibile".