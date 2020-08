Carnival Row: Terminate le riprese della seconda stagione in Repubblica Ceca

News Serie TV

La produzione della serie di Amazon Prime Video si era dovuta fermare a causa del Coronavirus lo scorso marzo.

Buone notizie per i fan di Carnival Row, la serie fantasy di Amazon Prime Video con Orlando Bloom e Cara Delevingne nei panni dell'arguto ispettore Philo e la coraggiosa fata Vignette. Sono finalmente terminate le riprese della seconda stagione, iniziate lo scorso novembre in Repubblica Ceca e messe in pausa a marzo a causa dell'emergenza Coronavirus. Con un tour de force di sole due settimane, si è riusciti finalmente a portare a termine i lavori pur rispettando gli strettissimi protocolli da seguire sul set.

Carnival Row 2: Il ritorno sul set a Praga e dintorni

La notizia è stata resa nota dalla Film Commission della Repubblica Ceca che ha definito la serie "la produzione straniera più redditizia dal punto di vista finanziario dall'introduzione degli incentivi per cinema e tv". Dando lavoro a circa 900 persone, la serie rappresenta per il Paese una grossa opportunità. Non a caso la Repubblica Ceca è stata una delle prime nazioni europee a decidere sul riavvio delle produzioni televisive e cinematografiche. Le riprese di Carnival Row si sono svolte nella capitale Praga, ai Barrandov Studios, ma anche in altre località quali Liberac, Doksany e Nelahozeves.

Quando esce la seconda stagione?

Differentemente da quanto dichiarato da Cara Delevingne lo scorso giugno (l'attrice aveva immaginato che si potesse tornare sul set non prima del prossimo inverno visto che nella serie "fuori deve far freddo e deve nevicare") è stato possibile ultimare i lavori senza dover aspettare altri mesi. A questo punto, le speranze di rivedere presto Philo, Vignette e tutti gli altri abitanti fatati e non di Burgue si riaccendono. Naturalmente sarà necessario un lungo lavoro di post-produzione ma, ottimisticamente, Carnival Row 2 potrebbe arrivare in streaming entro la fine dell'anno. Nell'attesa, potete consultare il nostro approfondimento aggiornato con le anticipazioni su trama e cast e tutte le novità sulla seconda stagione di Carnival Row.