Call My Agent - Italia 2: Intervista agli "assistenti" Kaze, Paola Buratto e Francesco Russo e alla new entry Pietro De Nova

Nella seconda stagione di Call My Agent interpretano le nuove leve della CMA, ma nella vita quanto sono tolleranti con i loro agenti? Scoprite tutto guardando la nostra video intervista ai protagonisti della serie Sky Original.

Su Sky e in streaming su NOW è tornata con la seconda stagione Call My Agent - Italia, la serie che ironizza su manie, vizi e virtù dei protagonisti del nostro showbiz mostrandoci il rapporto con i loro agenti. La comedy remake della serie francese Dix pour cent ha debuttato lo scorso 22 marzo con i primi due episodi della seconda stagione e tornerà con due nuovi episodi a settimana (su Sky Serie tutti i venerdì in prima serata). In occasione dell'uscita dei nuovi episodi, abbiamo potuto intervistare i giovani Kaze, Paola Buratto e Francesco Russo che interpretano rispettivamente la receptionist dell'agenzia Sofia, l'assistente di Lea (Sara Drago), Camilla, e l'assistente di Gabriele (Maurizio Lastrico), Pierpaolo. Insieme a loro c'era anche Pietro De Nova, interprete della new entry di questa stagione, Evaristo Loi, un personaggio che porta assai scompiglio alla CMA nei nuovi episodi. A loro abbiamo chiesto retroscena e curiosità. Guardate qui sotto la nostra video intervista.





Call My Agent 2: Le novità della seconda stagione

Prodotti da Sky Studios e da Palomar, i nuovi episodi della serie su segreti, manie, vizi e virtù dei protagonisti del nostro showbiz sono diretti da Luca Ribuoli e scritti da Lisa Nur Sultan con Federico Baccomo e Dario D’Amato. La seconda stagione promette di tornare a divertire svelando nuovi aspetti del dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Luci e ombre, humour e glamour. Al centro ancora le vicissitudini della CMA, la Claudio Maiorana Agency, immaginaria agenzia di spettacolo con sede a Roma, e le disavventure dei suoi soci.

Tra le special guest star di questa stagione, nei panni di se stessi, ci sono Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi, Gabriele Muccino e Gian Marco Tognazzi, Claudio Santamaria, Serena Rossi e Davide Devenuto, Elodie e Sabrina Impacciatore.

Foto: Simona Panzini