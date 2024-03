Call My Agent - Italia 2 è su Sky e NOW: Intervista agli "agenti" Michele Di Mauro, Sara Drago e Maurizio Lastrico

News Serie TV

La seconda stagione della comedy remake di Dix pour cent parte oggi e andrà avanti con due nuovi episodi ogni venerdì: abbiamo intervistato i i protagonisti che ci hanno raccontato com'è essere star e agenti allo stesso tempo e molto altro.

La CMA riapre i battenti e gli agenti di Call My Agent - Italia dovranno affrontare nuove emergenze nella seconda stagione che debutta oggi, 22 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW (ci saranno due nuovi episodi ogni venerdì, per un totale di 6 episodi). La comedy remake del cult francese Dix pour cent ci riporta dietro le quinte del mondo dello spettacolo facendoci scoprire la dura vita di chi le star deve gestirle assecondando, spesso, anche le richieste più strambe. Abbiamo avuto il piacere di fare quattro chiacchiere con Michele Di Mauro, Sara Drago e Maurizio Lastrico che nella serie interpretano gli agenti Vittorio, Lea e Gabriele; tre professionisti che hanno temperamenti diversi e differenti approcci con i loro assistiti ma sono ugualmente determinati. Ci hanno parlato del loro doppio ruolo di star nella vita reale e agenti nella serie e anche noi ci siamo sentiti un po' catapultati nell'atmosfera della serie, visto che questa stagione avrà un episodio proprio dedicato ai junket, cioè le lunghe sessioni di interviste a cui gli attori si sottopongono per promuovere i loro progetti. Di Mauro, inoltre, ha condiviso con noi anche un ricordo della compianta collega Marzia Ubaldi, scomparsa pochi giorni dopo la fine delle riprese. Guardate qui sotto la nostra video intervista.





Call My Agent - Italia 2: Le anticipazioni dei primi due episodi

Nel primo episodio di Call My Agent - Italia 2 guest star, nei panni di se stesse, sono Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi mentre il secondo ospita Gabriele Muccino e Gian Marco Tognazzi. Le "Valerie" sono in agenzia per cominciare i preparativi per un nuovo lungometraggio “a scatola chiusa”: il casting director Francesco Vedovati, regista del misterioso film, vuole infatti che scoprano la sceneggiatura di giorno in giorno, senza leggere nulla prima delle riprese. Peccato che neppure gli agenti hanno letto la sceneggiatura prima e forse avrebbero dovuto farlo. Gabriele Muccino, invece, arriva in agenzia con un nuovo progetto che imimplicherà un licenziamento e un drastico cambio di registro per la CMA. Intanto Gian Marco Tognazzi è su tutte le furie, incastrato com'è in un ruolo un po' troppo "ingombrante". E a proposito di attori rimasti incastrati, Corrado Guzzanti è ancora ostaggio di Luana Pericoli (Emanuela Fanelli) e del suo documentario biopic.

Prodotti da Sky Studios e da Palomar, i nuovi episodi della serie su segreti, manie, vizi e virtù dei protagonisti del nostro showbiz sono diretti da Luca Ribuoli e scritti da Lisa Nur Sultan con Federico Baccomo e Dario D’Amato. A dare filo da torcere agli agenti e ai loro assistenti con le loro tragicomiche vicende fra lavoro e vita privata nei prossimi episodi vedremo Claudio Santamaria, Serena Rossi e Davide Devenuto, Elodie e Sabrina Impacciatore.