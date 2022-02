Bridgerton 2: Dove saranno Daphne e Simon nella seconda stagione? Phoebe Dynevor svela che...

News Serie TV

La protagonista della prima stagione della serie in costume di Netflix ha confermato che il Duca interpretato da Regé-Jean Page non ci sarà nei nuovi episodi: ma sarà davvero così?

C'è molta curiosità per la seconda stagione di Bridgerton attesa su Netflix per il prossimo 25 marzo, ben 15 mesi dopo il debutto in streaming della serie diventata presto uno dei più grandi successi della piattaforma di video in streaming. Dalle anticipazioni trapelate sappiamo che la nuova stagione, seguendo la struttura dei romanzi di Julia Quinn da cui la serie è tratta, si concentrerà su una nuova storia d'amore, quella tra il primogenito dellla famiglia Bridgerton, Anthony (Jonathan Bailey) e la nobildonna Kate Sharma (Simone Ashley). Ma che fine avranno fatto i protagonisti della prima stagione, Daphne e il Duca di Hastings (interpretati da Phoebe Dynevor e Regé-Jean Page)? Parlando con Entertainment Weekly, Phoebe Dynevor ha confermato che Daphne ci sarà e farà un po' da guida al fratello Anthony. L'attrice ha svelato qualche anticipazione su ciò che accadrà al suo personaggio nei nuovi episodi ma ha anche confermato che Regé-Jean Page - che la lasciato la serie dopo la prima stagione - non tornerà, perché il suo contratto era solo per una stagione. Eppure qualche mese fa si era fatta più insistente la voce su un coinvolgimento dell'attore per un cameo, quindi non perdiamo le speranze.

Bridgerton 2: Ecco cosa farà Daphne nei nuovi episodi

Simon e la sua duchessa Daphne faranno ancora parte del mondo di Bridgerton nella seconda stagione, ma ovviamente li vedremo molto meno rispetto alla prima. "Daphne rimane una parte vitale della nostra storia. Ora è una moglie devota e, naturalmente, ancora una sorella fedele ai suoi sette fratelli", aveva detto lo showrunner Chris Van Dusen. "È un po' il contrario della dinamica della prima stagione, prima Anthony ficcava il naso negli affari di Daphne. Ora Daphne può ficcare il naso nei suoi".

"Daphne è diventata l'adulta della famiglia. Ha trovato quello che stava cercando: ha avuto un bambino, è una moglie e una madre", ha aggiunto Dynevor. A differenza della scorsa stagione, in cui Daphne era una giovane donna ingenua e Anthony il suo fratello maggiore mondano, ora le cose sono cambiate. "Dirige la famiglia perché è lei che si è sistemata ora", secondo Dynevor. "Lei è la roccia dei fratelli in questa stagione, ed è abbastanza bello. Daphne è all'avanguardia, sa cosa significa l'amore e cosa significa il matrimonio, e sta cercando di trasmettere quella conoscenza ad Anthony".

Le anticipazioni sui Duchi di Hastings

A quanto pare nella seconda stagione vedremo anche i Bridgerton fare una capatina nella dimora di campagna della famiglia e proprio lì conosceremo un nuovo lato di Daphne. "Sarà molto più sciolta, tornerà a casa abbastanza libera e pronta a divertirsi e a lasciarsi andare. La casa di campagna fa sicuramente emergere il lato più spensierato di lei e quello di tutti", ha commentato l'interprete della duchessa. Magari sarà proprio questa l'occasione in cui rivedremo, per un cameo, Page? Punzecchiato da GQ UK che gli chiedeva se potessimo sperare di rivederlo in qualche modo nella seconda stagione di Bridgerton, l'attore aveva risposto: "Sapete che non potrei dirvelo!". Ma vista l'insistenza del suo interlocutore aveva poi aggiunto: "Non è meraviglioso sorprendersi per qualcosa di inatteso?" alludendo quindi a una futura sorpresa. I fan non chiedono altro.

Per tutte le altre notizie sulla serie vi rimandiamo al nostro approfondimento con le anticipazioni e tutto quello che c'è da sapere sulla seconda stagione di Bridgerton.