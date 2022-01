Bridgerton 2: Lord Anthony e i membri dell'alta società londinese nelle nuove foto della seconda stagione

News Serie TV

Il drama in costume prodotto da Shonda Rhimes tornerà con i nuovi episodi su Netflix il 25 marzo.

Netflix e Shondaland cercano di mitigare l'attesa per la seconda stagione di Bridgerton rilasciando otto nuove foto tratte dai nuovi episodi in arrivo su Netflix il prossimo 25 marzo. Nelle immagini, che vedete qui sotto, vediamo nuovi e vecchi personaggi, tutti appartenenti all'alta società londinese dell'età della Reggenza, il periodo storico in cui è ambientata la serie di successo, tratta a sua volta dalla fortunata saga di romanzi di Julia Quinn.

Bridgerton: La trama della seconda stagione

Come è ormai noto, la seconda stagione di Bridgerton seguendo i romanzi racconterà la romantica storia di Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), il maggiore dei fratelli che è anche visconte, e della sua ricerca dell’amore e di una moglie da lui ritenuta adeguata. Naturalmente il giudizioso Anthony sarà intenzionato a trovare una donna che soddisfi elevati standard, perciò all'inizio la sua missione gli sembrerà un'impresa. Quando dall'India arrivano però le sorelle Kate e Edwina Sharma (Simone Ashley e Charithra Chandran), le cose iniziano ad andare per il verso giusto. O forse no? Il corteggiamento poco sincero di Anthony insospettisce Kate che vuole impedire l'unione tra il visconte Bridgerton e sua sorella Edwina. Ma, facendo questo, le schermaglie verbali tra Kate e Anthony non fanno altro che avvicinarli sempre di più, complicando le cose per entrambi. Dall’altra parte di Grosvenor Square, i Featherington devono dare il benvenuto al nuovo erede nella loro tenuta, mentre Penelope (Nicola Coughlan) continua a muoversi per l’alta società tenendo nascosto il suo segreto più profondo dalle persone che le stanno più vicino.

Il cast: ritorni e nuovi arrivi

Come si capisce dalle immagini, nella seconda stagione di Bridgerton torneranno tutti gli interpreti dei fratelli Bridgerton più grandi quindi rivedremo Phoebe Dynevor (Daphne Basset), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Luke Thompson (Benedict Bridgerton) e anche Luke Newton (il cui personaggio, Colin Bridgerton, alla fine della prima stagione era partito per un viaggio). Ci saranno inoltre Adjoa Andoh (Lady Danbury), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Harriet Cains (Philipa Featherington), Bessie Carter (Prudence Featherington), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Calam Lynch (Theo Sharpe), Golda Rosheuvel (Regina Charlotte), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington), Rupert Young (Jack), Shelley Conn (la madre di Kate ed Edwina, Mary Sharma) e Julie Andrews come voce di Lady Whistledown. Incerto il ritorno di Regé-Jean Page (il duca di Hastings) che, dopo aver lasciato ufficialmente la serie, forse potrebbe o non potrebbe apparire a sorpresa (il suo eventuale cameo, ovviamente, viene tenuto sotto chiave).