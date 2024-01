Berlino 2: La seconda stagione ci sarà? Le anticipazioni e gli indizi che ci fanno ben sperare

News Serie TV

La serie prequel de La casa di carta tornerà con nuovi episodi su Netflix? Le premesse ci sono: ecco tutto quello che c'è da sapere.

Ci sarà una seconda stagione di Berlino? La serie spin-off de La casa di carta incentrata sul personaggio interpretato da Pedro Alonso è arrivata da pochi giorni su Netflix ma, come era immaginabile, è diventata presto uno dei contenuti più visti. Gli 8 episodi che compongono la prima stagione scorrono veloci e, dopo un finale che chiude solo parzialmente le storie del protagonista e dei componenti della sua banda, è lecito chiedersi se lo scaltro fratello del Professore tornerà per un nuovo colpo. Ecco cosa sappiamo e cosa possiamo aspettarci.

Berlino sarà rinnovata? Le chance di una seconda stagione

In Berlino abbiamo ritrovato il personaggio di Andrés de Fonollosa durante i suoi anni d'oro, quando ancora non sapeva di essere malato. Ha pianificato e messo in atto, insieme a una delle tre bande con cui ha rubato nella sua vita, un colpo da 44 milioni di euro: il bottino sono stati gioielli sottratti dalla più importante casa d'aste di Parigi. Al momento Berlino non è stata ancora rinnovata da Netflix per una seconda stagione. Come di consueto, Netflix dovrà valutare il numero di visualizzazioni nelle prime quattro settimane dall'uscita e poi in un arco di 90 giorni. Se la serie risulterà popolare proprio come La casa di carta, è molto probabile che riceverà l'okay per un secondo ciclo di episodi.

I dettagli che ci fanno sperare in una continuazione

Il finale della prima stagione ha lasciato le porte aperte a un'eventuale continuazione. Inoltre gli autori sono stati molto bravi a inserire alcuni elementi in sceneggiatura e a usare alcuni stratagemmi che spianano la strada a una seconda stagione. Nel finale un dialogo tra Berlino e Damiàn (Tristàn Ulloa) ci fa capire che la stessa banda potrebbe presto pianificare un nuovo colpo, anche perché Berlino ha perso la sua parte del bottino. Ci piacerebbe molto vedere la prossima rapina in Italia (Paese caro sia a Berlino che a Pedro Alonso); e visto che Alonso ha detto a noi di Comingsoon.it che gli piacerebbe recitare in italiano, non escludiamo questa ipotesi. Il fatto che gli autori non abbiano inserito riferimenti temporali precisi (sappiamo che la serie è ambientata diversi anni prima della rapina alla Zecca di Stato de La casa di carta e prima anche dei flashback che hanno visto protagonisti Berlino e suo figlio nella stagione finale della serie madre), permette di espandere ancora la storia.

Rimangono, inoltre, alcuni misteri come quello su quando e dove si sono conosciuti Berlino e Cameron (Begoña Vargas). Anche dal punto di vista romantico ci sono i presupposti per portare avanti la storia. Sappiamo che Berlino ha avuto cinque mogli nella sua vita ma finora ne abbiamo conosciute solo due. Non sappiamo se la terza sarà Camille (Samantha Siqueiros), vista in questo spin-off, e quali siano le altre. Potenzialmente, dunque, ci sarebbero diverse storie d'amore da raccontare. Senza dimenticare che anche le altre coppie della serie potrebbero riservare altre sorprese. Chi non sarebbe curioso di scoprire come continua la storia tra al cervellona Keila (Michelle Jenner) e il superficiale Bruce (Joel Sánchez)? Non ci resta che attendere per avere notizie da Netflix.