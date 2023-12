Berlino, la nostra intervista a Pedro Alonso: "Voglio recitare in italiano"

News Serie TV

Su Netflix è disponibile Berlino, lo spin-off prequel de La casa di carta che segue il fratello del Professore mentre pianifica un colpo da 44 milioni di euro nella città dell'amore, Parigi: ne abbiamo parlato con Pedro Alonso.

Un ladro. Un farabutto. Un personaggio, per molti aspetti, spregevole. Eppure anche un romantico, una mente ingegnosa e un amante dei piaceri della vita. Berlino, interpretato ne La casa di carta da Pedro Alonso, è ricco di sfumature tanto da meritare una serie tutta sua. Debutta oggi, 29 dicembre, su Netflix lo spin-off prequel Berlino. Una storia che, rispetto alla serie madre, cambia tono e registri virando verso la commedia romantica. Troviamo il fratello del Professore, al secolo Andrés de Fonollosa, mentre pianifica una memorabile rapina a Parigi, insieme a una delle tre bande con cui ha rubato nella sua vita. Ma cosa può andare storto nella città dell'amore? Abbiamo incontrato Pedro Alonso in occasione della sua trasferta romana per presentare la serie e con lui abbiamo fatto una piacevole chiacchierata ricordandogli, per prima cosa, quanto era stato bravo a mentire quando un paio d'anni fa gli avevamo chiesto se potevamo aspettarci di rivedere Berlino in uno spin-off. "Sono uno specialista nel mantenere i segreti", ci ha detto. Ma abbiamo parlato anche di canzoni e del suo amore per il nostro Paese e per la nostra lingua, tanto che vorrebbe presto recitare in italiano: il prossimo colpo di Berlino potrebbe quindi essere in Italia? Guardate qui sotto l'intervista completa.





Berlino: Azione e romanticismo a Parigi

Per Berlino solo due cose riescono a trasformare una giornata da terribile a memorabile: l'amore e tanti soldi facili. Nella nuova serie lo seguiamo nei negli anni migliori, mentre prepara e mette in atto uno dei suoi colpi più spettacolari: far sparire con quello che sembra un numero di magia, gioielli del valore di 44 milioni dalla più importante casa d'aste di Parigi. Per riuscirci, si fa aiutare da una banda che include Keila (Michelle Jenner), un genio dell'ingegneria elettronica e la cervellona della banda; Damián (Tristán Ulloa), un professore filantropo e il consigliere di Berlino; Cameron (Begoña Vargas), una ragazza impulsiva che vive sempre al limite; Roi (Julio Peña Fernández), il fedele seguace di Berlino; e Bruce (Joel Sánchez), l'instancabile uomo d'azione della banda, un giovane dinamico e poco brillante che vive seguendo la filosofia del carpe diem.