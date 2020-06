BAFTA Television Awards 2020: Chernobyl sbanca con 14 nomination

News Serie TV

Tra le serie tv più nominate anche The Crown, Fleabag e Sex Education.

Chernobyl è la produzione che raccoglie il maggior numero di nomination, quattordici, all'edizione 2020 dei BAFTA Television Awards. La miniserie di Sky incentrata sul terribile disastro nucleare nel nord dell'Ucraina è anche la più nominata nella storia del prestigioso riconoscimento conferito dalla British Academy of Film and Television Arts, eguagliando il record raggiunto solo un anno fa da Killing Eve, quest'anno candidata in quattro categorie. Tra le serie più nominate anche The Crown. Sono sette le nomination ricevute dal drama biografico di Netflix, una in più rispetto a quella Fleabag che già incetta di premi ha fatto in giro per il mondo. Seguono poi His Dark Materials con cinque e Sex Education con quattro.

A causa dell'emergenza Coronavirus, il calendario dei BAFTA Television Awards ha subito diversi rallentamenti nel corso delle ultime settimane. Mentre i candidati sono stati annunciati solo oggi, la cerimonia di premiazione, prevista inizialmente per il 17 maggio, è stata posticipata al 31 luglio. A condurla sarà la star di The IT Crowd Richard Ayoade. Nel frattempo, ecco tutti i nominati.

DRAMA

Gentleman Jack

Giri/Haji

The Crown

The End of the F***ing World

COMEDY

Catastrophe

Derry Girls

Fleabag

Stath Lets Flats

MINISERIE

A Confession

Chernobyl

The Victim

The Virtues

ATTORE PROTAGONISTA

Stephen Graham, The Virtues

Jared Harris, Chernobyl

Takehiro Hira, Giri/Haji

Callum Turner, The Capture

ATTRICE PROTAGONISTA

Jodie Comer, Killing Eve

Glenda Jackson, Elizabeth is Missing

Suranne Jones, Gentleman Jack

Samantha Morton, I Am Kirsty

ATTORE NON PROTAGONISTA

Joe Absolom, A Confession

Josh O'Connor, The Crown

Will Sharpe, Giri/Haji

Stellan Skarsgard, Chernobyl

ATTRICE NON PROTAGONISTA

Naomi Ackie, The End of the F***ing World

Helen Behan, The Virtues

Helena Bonham Carter, The Crown

Jasmine Jobson, Top Boy

PERFORMANCE MASCHILE IN UN PROGRAMMA COMICO

Jamie Demetriou, Stath Lets Flats

Ncuti Gatwa, Sex Education

Youssef Kerkour, Home

Guz Khan, Man Like Mobeen

PERFORMANCE FEMMINILE IN UN PROGRAMMA COMICO

Sian Clifford, Fleabag

Gbemisola Ikumelo, Famalam

Sarah Kendall, Frayed

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

FILM TV

Brexit: The Uncivil War

Elizabeth is Missing

Responsible Child

The Left Behind

SOAP & SERIE DI LUNGO CORSO

Casualty

Coronation Street

Emmerdale

Holby City

INTERNAZIONALE

Euphoria (Stati Uniti)

Succession (Stati Uniti)

Unbelievable (Stati Uniti)

When They See Us (Stati Uniti)

L'elenco completo dei nominati, inclusi quelli nelle categorie tecniche, è disponibile nel sito ufficiale dei BAFTA.