Arrowverse: Lucifer appare nel crossover Crisis on Infinite Earths!

Nel frattempo, successo di ascolti negli USA per i primi episodi.

A metà del racconto, il nuovo evento dell'Arrowverse Crisis on Infinite Earths è già un successo. Lo dicono le medie d'ascolto, le più alte dell'ultimo anno per The CW. E, in effetti, non poteva andare in modo diverso: oltre a essere uno dei crossover più imponenti mai prodotti (cinque episodi e sei serie coinvolte) e anche uno dei più destabilizzanti: gli autori si sono assunti con coraggio enormi rischi e, sin dalla prima ora, tantissimi sono i clamorosi colpi di scena. Uno in particolare, del quale possiamo parlarvi senza anticipare troppo, ha coinvolto un ospite inaspettato, Tom Ellis, che nel terzo episodio in onda la scorsa notte ha ripreso l'amato ruolo da lui interpretato in Lucifer, un'altra serie basata sui personaggi della DC Comics che però non fa parte dello stesso universo narrativo di Arrow, The Flash, Supergirl, DC's Legends of Tomorrow e Batwoman.

Il Signore degli Inferi è apparso sui teleschermi quando, nei primi minuti della puntata, Constantine (Matt Ryan), Mia (Katherine McNamara) e Diggle (David Ramsey) hanno raggiunto Terra-666 per chiedere di poter raggiungere il Purgatorio, dove... beh, compiere una missione molto importante. Lucifer, perfettamente a suo agio, ha fornito ai suoi ospiti gli strumenti necessari, non prima di aver "giocato" un po' con loro, in particolare con Mia e Diggle.

Il cammeo di Ellis in Crisis on Infinite Earths giunge come una sorpresa, giacché l'attore aveva escluso categoricamente un suo coinvolgimento nel crossover, anche dopo essere stato avvistato sul set a Vancouver. A Entertainment Tonight aveva detto infatti di aver solo fatto visita a un amico. Nelle scorse ore, si è così giustificato su Twitter: "Mi spiace di aver mentito sul fatto di non essere in Crisis on Infinite Earths!!! Cercavamo disperatamente di tenerlo nascosto, ma sfortunatamente alcuni paparazzi hanno rovinato la sorpresa. Quindi, è stato un blando tentativo di rimettere il genio della bottiglia. Lucifer tuttavia non mente".

L'incursione del personaggio nell'Arrowverse dovrebbe avere poco da spartire con la storia di Lucifer, che sappiamo essere da tutt'altra parte, a meno che non salti fuori che gli eventi di Crisis on Infinite Earths siano ambientati prima del finale della quarta stagione, nel quale abbiamo visto il Diavolo fare ritorno agli Inferi per sedersi nuovamente sul suo trono. Nel frattempo, Netflix ha annunciato che la serie soprannaturale tornerà (presumibilmente nel 2020) con la quinta e ultima stagione, divisa in due parti di otto episodi ciascuna.