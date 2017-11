Arrowverse: Il trailer del crossover Crisis on Earth X

Nel mondo dei supereroi, ogni momento felice è l'occasione migliore per far ripiombare tutti in uno stato di terrore e devastazione. Sarà così anche nell'Arrowverse, che la prossima settimana celebrerà l'unione di due dei suoi personaggi più amati solo per vedere tutto rovinato da una nuova minaccia globale, come anticipa il trailer di Crisis on Earth X, il super crossover tra Arrow, The Flash, Supergirl e DC's Legends of Tomorrow.

In onda su The CW tra il 27 e il 28 novembre, Crisis on Earth X riunisce la banda in occasione delle nozze tra Barry Allen e Iris West, sebbene la cerimonia finisca con l'essere rovinata dall'arrivo di un gruppo di terribili villain di Terra-X determinato a mettere in atto un piano micidiale. Aiutati dai loro insostituibili compagni - inclusi Citizen Cold (la guest star Wentworth Miller), The Ray (la guest star Russell Tovey), Felicity Smoak, Cisco Ramon e Alex Danvers - Green Arrow, Supergirl, Flash e White Canary, i più potenti eroi della Terra, si uniscono nella battaglia per salvare il mondo.