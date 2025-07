Apple TV+ rinnova Stick: La comedy sportiva con Owen Wilson avrà una seconda stagione

News Serie TV

Stick, la comedy con Owen Wilson ambientata nel mondo del golf, tornerà su Apple TV+ con una seconda stagione.

Apprezzata da pubblico e critica, Stick entra nel club dei putter d'eccellenza di Apple TV+. Nel giorno dell'uscita del finale del ciclo inaugurale, la comedy di Jason Keller (Le Mans '66 - La grande sfida) ambientata nel mondo del golf, interpretata dalla star di Hollywood Owen Wilson, è stata rinnovata per una seconda stagione.

Stick rinnovata a Apple TV+: Le dichiarazioni

Tra gli show più visti su Apple TV+ sin dal suo debutto, Stick segue Wilson nei panni di Pryce Cahill, un uomo che stava per diventare un campione del golf quando un crollo nervoso sul campo gli ha fatto deragliare la carriera. Ora, in difficoltà per rimanere a galla, Pryce si impegna al massimo per fare da mentore a Santi (Peter Dager), un giovane fenomeno con un potenziale immenso, e forse salvare se stesso.

"Mi sono sentito onorato e ispirato dalla reazione del pubblico a Stick e sono entusiasta di realizzare una seconda stagione con questo cast magico, guidato dall'incomparabile Owen Wilson, e il meraviglioso team creativo di Apple TV+", ha dichiarato Keller in un comunicato. "È una gioia poter continuare a raccontare questa storia. Ma soprattutto, il rinnovo per una seconda stagione mi fornirà una scusa innegabile per giocare ancora di più a golf. Grazie, Apple TV+". Wilson, anche uno dei produttori esecutivi della serie, ha aggiunto: "Penso che ci siamo divertiti tutti molto a realizzarla. È davvero bello vedere come la serie abbia conquistato il pubblico e sapere che avremo la possibilità di continuare la nostra storia!".

"Con la prima stagione di Stick, il pubblico si è subito innamorato del mondo affascinante, divertente e sincero che Jason, Owen e il loro team hanno saputo creare", ha detto invece Matt Cherniss, responsabile della programmazione di Apple TV+. "Ci sono molte altre sorprese in serbo per i fan della serie e siamo entusiasti che presto avranno la possibilità di scoprire il prossimo capitolo che attende Pryce Cahill".