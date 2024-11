Andor: Annunciata la data d'uscita della seconda stagione

News Serie TV

Durante l'evento D23 in Brasile Disney ha finalmente annunciato quando tornerà in streaming con i nuovi episodi la serie con Diego Luna ambientata nell'universo di Star Wars.

La stiamo aspettando da molto tempo ma finalmente adesso c'è una data da segnare sul calendario. Disney+ ha svelato quando uscirà la seconda stagione di Andor, la serie prequel di Rogue One che ha riportato Diego Luna nei panni del ribelle Cassian Andor. In Italia la vedremo, in contemporanea con gli Stati Uniti, il 23 aprile 2025 (la produzione della serie, lo ricordiamo, è stata rallentata dagli scioperi degli sceneggiatori e degli attori che lo scorso anno hanno paralizzato Hollywood). A dare l'annuncio sul palco, durante l'evento per i fan D23 di Star Wars (e non solo) che si è tenuto in Brasile, è arrivato il droide B2 EMO che ha mandato in delirio i fan presenti i quali hanno avuto anche la possibilità di vedere in anteprima un contenuto speciale della serie.

Andor: Cosa ci aspetta nella seconda stagione

I 12 episodi della seconda e ultima stagione di Andor, guidata sempre dallo showrunner Tony Gilroy, raccontano la storia di Cassian Andor e dell'emergente alleanza ribelle nei quattro anni cruciali che portano alla scoperta della Morte Nera e agli eventi di Rogue One. La prima stagione ha seguito Cassian nel suo viaggio da cinico nullafacente a volontario rivoluzionario. La seconda stagione di Andor lo vedrà trasformarsi da soldato, a leader, a eroe, sulla via del suo epico destino. Fin dalla prima scena, la storia di Cassian ha attivato un gruppo sempre più ampio di alleati e nemici. La seconda stagione vedrà queste relazioni intensificarsi mentre l’orizzonte della guerra galattica si avvicina. Tutti saranno messi alla prova e, con l'aumentare della posta in gioco, i tradimenti, i sacrifici e i conflitti di interesse diventeranno profondi.

Durante l'evento D23 che lo scorso agosto si è tenuto invece in California, è stato annunciato che nei nuovi episodi rivedremo anche Ben Mendelsohn che riprenderà il suo ruolo del villain di Rogue One Orson Krennic. Rivedremo inoltre il droide K-2SO, doppiato nella versione originale nuovamente da Alan Tudyk. I due si aggiungeranno al protagonista Diego Luna e a Genevieve O'Reilly (Mon Mothma), mentre Forest Whitaker potrebbe o non potrebbe riprendere il ruolo di Saw Gerrera. "Questa seconda parte seguirà Cassian per un periodo di quattro anni mentre cresce e diventa l'eroe che vediamo compiere il sacrificio estremo in Rogue One", aveva dichiarato Diego Luna in una clip mostrata durante quell'evento. L'attore aveva aggiunto poi che "la posta in gioco sarà ancora più alta" mentre Cassian si preparerà ad affrontare l'Impero.