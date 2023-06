And Just Like That...: Kim Cattrall svela cosa l'ha convinta a tornare nei panni di Samantha

News Serie TV

L'attrice ha parlato per la prima volta pubblicamente del suo ritorno nel franchise di Sex and the City: ecco perché ha deciso di dire sì.

La seconda stagione del nuovo capitolo di Sex and the City, And Just Like That..., ha debuttato da poco (in Italia in esclusiva su Sky e in streaming su NOW), ma tutti gli occhi sembrano già essere puntati sul finale che vedremo ad agosto. Sì perché, come ormai sanno anche i sassi, nell'ultimo episodio della stagione vedremo il chiacchieratissimo cameo di Kim Cattrall nei panni della sua Samantha Jones, dopo la sua rumorosa assenza nella prima stagione del revival. Ospite del talk show The View, per la prima volta l'attrice ha parlato dell'argomento svelando cosa l'ha convinta a tornare nei panni dell'iconica amica del quartetto di Sex and the City.

And Just Like That... 2: Perché Kim Cattrall ha deciso di tornare

Come confermato anche dallo showrunner della serie Michael Patrick King, quello di Samantha sarà un ritorno fugace. La vedremo in una sola scena in cui sarà al telefono con Carrie e pare non interagirà di persona con nessuna delle altre protagoniste (si sa che tra Kim Cattrall e Sarah Jessica Parker non corra buon sangue). Tuttavia il suo cameo attira inevitabilmente l'attenzione, soprattutto considerato che l'attrice in passato aveva dichiarato di non voler più tornare nei panni di Samantha, un personaggio che secondo lei aveva esaurito il suo arco narrativo.

E invece, come spesso accade nel mondo dello showbiz, le cose sono cambiate. Come mai Kim Cattrall ha cambiato idea? Il merito è del capo di HBO Casey Bloys che ha deciso di alzare la cornetta e chiamare personalmente l'attrice. "È molto interessante ricevere una telefonata dal capo della HBO che dice: 'Cosa possiamo fare?'", ha detto Cattrall, prima di aggiungere con un sorriso: "E io ho detto, 'Hmmm... fammi essere creativa'".

.@KimCattrall speaks on her scene in the new season of 'And Just Like That...' where she reprises her iconic role as Samantha and tells @TheView: "It's very interesting to get a call from the head of HBO saying, 'What can we do?'" https://t.co/cVclFZQmjA pic.twitter.com/Sam3mX9b81 — The View (@TheView) June 28, 2023

Il ritorno della storica costumista di Sex and the City

La prima condizione che Kim Cattrall ha imposto al dirigente di HBO è stato il ritorno della storica costumista di Sex and the City, Patricia Field (peraltro ora impegnata in un'altra serie del co-ideatore di Sex and the City Darren Star, Emily in Paris). L'interprete di Samantha ha voluto che fosse lei a vestire il suo personaggio nella sua unica breve scena in And Just Like That... . "Ho solo pensato che se fossi dovuta tornare, avrei dovuto farlo con quel tipo di stile di Samantha. Dovevo spingerlo. E lo abbiamo fatto", ha concluso Cattrall.

In attesa del gran ritorno di Samantha, trovate i nuovi episodi di And Just Like That... su Sky e in streaming su NOW con un nuovo appuntamento ogni venerdì.