Anche NBC delinea il nuovo palinsesto: Ecco quando tornano i franchise One Chicago, Law & Order e le altre serie tv

News Serie TV

Debuttano già a gennaio la stagione finale di La Brea e le nuove stagioni delle serie procedurali punta di diamante della rete: ecco tutte le date.

A due settimane dalla fine dello sciopero SAG-AFTRA che ha tenuto fermi gli attori per ben 118 giorni, NBC è l'ultima rete broadcast americana a svelare il suo palinsesto per la prossima stagione. C'è spazio anche per una novità e, naturalmente, per le fortunate serie dei franchise di Dick Wolf: One Chicago e la tripletta Law & Order che tuttavia avranno stagioni ridotte (si dice 13 episodi). Qui sotto vi sveliamo tutte le date.

NBC: Il palinsesto della prossima stagione

NBC riparte già sabato 20 dicembre con il debutto della nuova serie Extended Family, una comedy con Jon Cryer, Donald Faison e Abigail Spencer ordinata oltre un anno fa e rimasta in bilico finora. La stessa sera verrà trasmesso anche un episodio speciale a tema natalizio della seconda stagione di Night Court, il revival dell'omonima sitcom di successo degli anni '80 Giudice di notte. Da martedì 2 gennaio le due serie ripartono poi nel loro slot del martedì sera. Il 9 gennaio è il turno del mistery drama La Brea, che tornerà con una terza e ultima stagione di soli 6 episodi, e di Found di cui verranno trasmessi i due episodi finali della prima stagione. Bisognerà aspettare fino al 17 gennaio per il ritorno di Chicago Med, Chicago Fire e Chicago P.D. rispettivamente per una nona, dodicesima e undicesima stagione. Ripartono il 18 gennaio, tradizionalmente al giovedì, le tre serie sorelle Law & Order, Law & Order: Unità Speciale e Law & Order: Organized Crime rispettivamente con le stagioni 23, 25 e 4. The Irrational tornerà con il primo dei suoi ultimi quattro episodi della prima stagione lunedì 29 gennaio.

Gli ultimi due episodi di Magnum P.I., nel frattempo, sono stati posticipati da fine dicembre a inizio del 2024, mentre una data di messa in onda degli episodi finali della seconda stagione di Quantum Leap sarà annunciata nelle prossime settimane. Ancora da definire, infine, la data della seocnda stagione della sitcom Lopez vs. Lopez.