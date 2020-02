Hunters di Amazon Prime Video, Recensione: Una serie scioccante ma stranamente attraente

L'appuntamento è per venerdì 21 febbraio con i primi 10 episodi. Nel frattempo, ecco la nostra recensione.

Tra le molte cose meravigliose che Amazon Prime Video ha fatto nell'ultimo periodo ora c'è anche quella di aver portato in tv Al Pacino. Si tratta a dire il vero di un ritorno. L'attore premio Oscar ci vide lungo già nel 2003 e Angels in America è ricordata da allora come una delle storie più importanti mai raccontate sul piccolo schermo. Per questa sua "seconda venuta", Pacino sceglie un'altra serie di rottura, e non possiamo pensare che farsi coinvolgere in un progetto simile non abbia richiesto da parte sua una valutazione ponderata. Perché, diciamolo subito, Hunters è una delle cose più strane e scioccanti che si siano viste praticamente da sempre. Disponibile in streaming sulla piattaforma da venerdì 21 febbraio con i dieci episodi della prima stagione, il drama d'ambientazione storica del relativamente esordiente David Weil immagina una guerra segreta tra ebrei e nazisti. Provoca con la sua spropositata violenza. Esagera trastullandosi con una delle vicende più spiacevoli della Storia. Leva dai cardini il sentimento di mite rassegnazione che puntualmente riaffiora davanti al ricordo dell'Olocausto per spingerlo verso un'inedita storia di giustizia. Giusto o sbagliato non lo affronteremo in questa recensione. Lo lasciamo alla sensibilità di ciascuno. Appare abbastanza chiaro però come questa sia una serie destinata ad alzare un polverone, per ragioni di cui parleremo meglio più avanti. Prima soffermiamoci sui dettagli.

Hunters: Tutto quello che bisogna sapere della storia

La vendetta è un piatto da servire freddo, ma non troppo. Soprattutto se l'altro sta per servirtene uno bollente, dritto in faccia. Se i primi minuti di Hunters sono un bagno di sangue incomprensibile, le ragioni dietro questo sprofondare dell'America di fine anni '70 nella violenza più becera sono presto rivelate a Jonah Heidelbaum (Logan Lerman, Percy Jackson), un giovane al quale il dramma della persecuzione degli ebrei ha portato via tutto. Cresciuto a Brooklyn sprecando la propria intelligenza fuori dal comune, il 19enne vede la propria vita cambiare per sempre quando un uomo - apparentemente un ladro - entra in casa e uccide brutalmente l'unica persona che gli era rimasta, sua nonna. Sconvolto e arrabbiato, anche con una polizia disattenta cui non sembra importargliene qualcosa, Jonah inizia a cercare le risposte da solo, scoprendo che la sua dolce Safta gli aveva nascosto molte cose, a cominciare dal suo rapporto con un uomo che aveva conosciuto ad Auschwitz, il ricco Meyer Hoffman (Pacino).

Sebbene con un po' di riluttanza, l'anziano rivela al ragazzo che lui e Ruth stavano dando la caccia ai nazisti - centinaia di loro mascherati da americani timorati di Dio. Distrutto dal dolore e alla disperata ricerca di giustizia, Jonah pretende di continuare il lavoro della nonna insieme agli altri uomini di Meyer, tutt'altro che entusiasti di avere un novellino in squadra. Soprannominati i Cacciatori, questa banda di strani supereroi include un'agente dell'MI6 diventata suora (Kate Mulvany), un buffo attore abile nei travestimenti (Josh Radnor, How I Met Your Mother), una scassinatrice e attivista del potere nero (Tiffany Boone), una litigiosa coppia di esperti d'armi (Carol Kane e Saul Rubinek) e un veterano dell'Esercito (Louis Ozawa Changchien). Spietati tanto quanto i carnefici nazisti, i Cacciatori fanno emergere un po' alla volta una verità sconcertate: questi si stanno riorganizzando - strategicamente e politicamente - nel tentativo di ottenere un Quarto Reich. Nel frattempo, l'agente dell'FBI Millie Malone (Jerrika Hinton, Grey's Anatomy) comincia a indagare sullo strano omicidio di una scienziata della NASA, non il primo di questo tipo, scoprendo che le vittime erano tutte naziste. L'accaduto interessa anche lo spietato neo-nazista americano Travis Leich (Greg Austin), su ordine di una donna misteriosa conosciuta come Il Colonnello (Lena Olin, Riviera).

Hunters: Forzatura, invito alla riflessione o niente di tutto questo?

Hunters è una serie che, almeno in alcuni suoi momenti, lascia perplessi. Non si può dire che Weil non sia sensibile all'argomento; anche la sua Safta era una sopravvissuta dell'Olocausto. È interessante il modo in cui il creatore abbraccia i codici fumettistici, abbellendoli con un tocco Tarantinesco, ma riesce difficile rimanere indifferenti rispetto ad alcune scelte, come quella di raccontare le terribili realtà di Auschwitz e Buchenwald con atrocità completamente inventate, come se quelle che tutti conosciamo non fossero insopportabilmente sufficienti. Tuttavia, la serie non separa l'Olocausto dalla realtà, né lo banalizza. I dialoghi sono un po' troppo grezzi e lunghi, portando talvolta il racconto a un calo di ritmo, mentre spettacolare è la messa in scena. L'atmosfera dell'epoca è perfettamente ricostruita, in ogni suo aspetto. In questo Amazon non si smentisce: la sua è ancora una volta una produzione colossale.

Nei panni di Meyer, Pacino consegna un'interpretazione inaspettatamente controllata. Una moderazione utile forse per rendere ancora più potenti i rari exploit del suo personaggio e, ancora di più, per non mettere troppo in ombra gli altri. Tutti loro fanno cose molto brutte ma è la stessa serie a non rifugiarsi nella solita scusa della finzione fine a se stessa. A un certo punto, l'agente Malone si rivolge al giovane Heidelbaum dicendogli che "ci sono modi giusti e sbagliati di fare giustizia". La sensazione è che, alla fine, in Hunters tutto ruoti proprio attorno a questo e che lo sforzo molto personale di Weil voglia dare - col tempo - un proprio senso a tutto quel dolore. Il modo è insolito, ma stranamente attraente.