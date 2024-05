Leonado D'Agostini, che aveva esordito con Il Campione, cambia decisamente genere e affronta una vicenda di violenza domestica. Almeno in apparenza. La recensione di Una storia nera di Federico Gironi.

Posso sbagliarmi, questo è certo, ma la mia impressione è che Una storia nera non sia davvero un film che racconta la vicenda di una donna che, dopo anni di violenze subite, uccide un ex marito, e bisogna capire se l’ha fatto per legittima difesa, oppure no. D’altronde, confesso anche di non aver letto il romanzo omonimo di Antonella Lattanzi dal quale questo film è stato tratto, e quindi non sono in grado di valutare eventuali slittamenti, o differenze tra quel che era sulla pagina e ciò che è ora sullo schermo.

Tuttavia, mi pare chiaro, anche dalle scelte di casting, che l’interesse primario di Leonardo D’Agostini (qui alla sua opera seconda dopo Il Campione) non stia nelle ambiguità (vere o presunte) circa la colpevolezza o l’innocenza dell’apparente protagonista, né nell’analisi diretta della violenza maschile incarnata dal personaggio di Giordano De Plano (bravo), e non solo perché le scene in cui questa violenza è raccontata sono, nel complesso pochissime, anche rispetto al trailer.

Un trailer che, come è naturale che sia, presenta il film sotto la luce più vendibile: e questo significa da un lato enfasi sulla presenza e sul ruolo di Laetitia Casta, star internazionale e donna di acclarato fascino, e dall’altro appunto la rappresentazione di quella violenza maschile che giustamente viene sempre più spesso raccontata al fine di essere implicitamente e esplicitamente condannata.

Poi certo, si può tranquillamente vedere Una storia nera da questo punto di vista, come un dramma sulla violenza domestica, e come un thriller giudiziario imperniato sulla colpevolezza o l’innocenza del personaggio della Casta. Sarebbe lecito, e giusto. E però, a ma Una storia nera sembra incentrarsi su qualcosa di leggermente diverso. Su un altro personaggio, su un altro attore.

Con Andrea Carpenzano D’Agostini aveva già lavorato nel Campione, e quindi sapeva benissimo come il romano è un talento puro e naturale, il migliore attore della sua generazione, uno che qualsiasi ruolo lo metti a fare, diventerà inevitabilmente il centro di gravità di una storia, depositario dell’attenzione e dello sguardo dello spettatore. E, anche per questo, è chiaro che Una storia nera è il suo film, il film del suo personaggio: Nicola il figlio maggiore dei personaggi di Casta e De Plano.





In maniera progressiva e inesorabile, Una storia nera - scritto da D’Agostini con Ludovica Rampoldi, e l’autrice del romanzo Lattanzi - sposta il fuoco dalla Carla di Laetitia Casta al Nicola di Carpenzano, il giovane uomo che fin da bambino ha dovuto assistere alla violenza che si consumava in casa sua e che si è dovuto far carico prestissimo del peso spaventoso rappresentato dal supporto morale alla madre, e alla protezione e all’accudimento della due sorelle più piccole.

È Nicola che, quando sua mamma viene arrestata per l’uccisione del padre, si dovrà fare carico di tenere insieme quel che resta della sua famiglia, le sorelle Rosa e Mara, e di tenere invece lontana la famiglia del padre, che vorrebbe separarli. Ed è a quel punto che Una storia nera inizia a mostrare le sue cose più interessanti. È a quel punto che D’Agostini, che gira il suo film con una cura e una certa qual eleganza visiva, che d’altronde non sfocia mai nell’estetismo fine a sé stesso, getta la maschera, e racconta quel che mi pare abbia più a cuore raccontare.

Attraverso il personaggio di Nicola, e l’interpretazione intensa di Carpenzano - capace come nel recente Un Altro Ferragosto di essere potente nel sottotono - Una storia nera si rivela non tanto una vicenda che racconta la violenza e la reazione alla stessa, frutto dell’esasperazione e della disperazione, ma delle conseguenze in chi a quella violenza ha assistito, che l’ha subita passivamente, come il fumo, e che da quella violenza è stato plasmato.

Se da un lato Nicola, che porta addosso fisicamente il peso del passato e della responsabilità, porterà alle estreme conseguenze questa sua esigenza di cura, protezione, accudimento nei confronti delle sorelle e di sua madre. E tuttavia, quando la tensione sale, ecco scattare in lui i riflessi di ciò che ha visto per lunghi e dolorosi anni: la voce che si alza, la mano che stringe il braccio di sua sorella, lo schiaffo che parte davanti a una risposta sgarbata. Patriarcato introiettato, si chiama oggi, dal quale però Nicola riesce in qualche modo, in parte, a salvarsi. Che, almeno, riesce a controllare.

D’altronde, ulteriore conferma su chi sia davvero il protagonista del film e dove l’attenzione della storia, Nicola dovrà fare i conti, nel finale, anche con le conseguenze della sua cura e della sua protezione, scontrarsi con un’altra, scioccante (più per lui che per noi) conseguenza della violenza, e continuare a portare sulle spalle un peso indicibile, ingiusto, doloroso, che schiaccerebbe la maggior parte di noi, portato e raccontato con grave dignità, da Andrea Carpenzano.