Diretto da Joseph Kosinski, quello di Top Gun: Maverick, Spiderhead è l'adattamento cinematografico di un racconto di George Saunders pubblicato dal New Yorker, sceneggiato dalla coppia di Deadpool 2 Rhett Reese e Paul Wernick. In streaming su Netflix dal 17 giugno

La cosa più bella di Spiderhead, senza dubbio alcuno, è il luogo dove si svolge tutta la faccenda. Che, per l'appunto, si chiama Spiderhead come il film, e che è un penitenziario-barra-centro di ricerca, come ci spiega un eloquente cartello un po' arrugginito.

Perché a Spiderhead, struttura gestita da uno scienziato di nome Steve Abnesti (un Chris Hemsworth sornione e divertito in versione villain, intento e attento a dissimulare i possenti bicipiti di Thor), sono ospitati una serie di detenuti che si sono resi disponibili come cavie per degli esperimenti farmaceutici, e che per questo hanno la possibilità di vivere quasi come fossero in hotel.

Il luogo, dicevamo: una struttura brutalista in cemento armato piazzato su una costa quasi tropicale di qualche luogo non meglio identificato, dagli interni minimal-tech (quasi da hotel, appunto), che non avrebbe affatto sfigurato come quartier generale di un qualche supercattivo bondiano, e che è chiaramente una riuscita strizzata d'occhio allo spettatore.





Lì, a Spiderhead - o in Spiderhead, se preferite - si testano sostanze che vengono iniettate, previo consenso, nei prigionieri-cavie, e che possono essere esilaranti, o psichedeliche, o afrodisiache, a seconda dei test. O, anche, capaci di esaltare fino alla soglia dell'insopportabilità il senso di paranoia o di angoscia di chi se le vede iniettate nel sangue, tramite uno strano macchinino pieno di fiale piazzato nella parte bassa della schiena dei soggetti.

Uno di questi soggetti, il più importante all'interno della storia, è Jeff (Miles Teller) che è un po' quello con cui Steve si trova meglio e su cui concentra la maggior parte della sua attenzione. Cosa che, scopriremo e scoprirà anche Jeff, a dispetto dai modi da amicone di Abnesti, non è esattamente foriera di grandi miglioramenti nella sua vita e nella sua condizione.





I nomi coinvolti in Spiderhead sono di rilievo, e non solo sul fronte degli attori. Il film è diretto dal Joseph Kosinski di Top Gun: Maverick, la sceneggiatura è stata scritta dalla coppia responsabile di Deadpool 2 e Zombieland 2, quella formata da Rhett Reese e Paul Wernick. Il materiale di partenza, addirittura, è un racconto breve di George Saunders, uno dei più importanti nomi della letteratura americana contemporanea, pubblicato qualche tempo fa sul New Yorker, dove potete leggerlo online.

E allora ecco che questo film, che tra toni e ambientazioni pare uscito dalla voglia di un gruppo di persone con disponibilità economiche di fare una vacanza rilassante nel corso dei mesi del lockdown (che poi sono stati quelli delle riprese), è un'ennesima conferma del fatto che non sempre mettere assieme nomi di rilievo è garanzia di successo.

La distopia che Saunders aveva sintetizzato in poche cartelle non regge la durata di un film, nemmeno di un film pensato per lo streaming, e sotto la superficie brillante delle cose si nasconde un copione nato stanco, che non trova di meglio della solita ossessione per il pop anni Ottanta (da "The Logical Song" dei Supertramp a "More Than This" dei Roxy Music, con molto altro nel mezzo) e di un paio d'occhiali dorati per caratterizzare il personaggio di Hemsworth, e che a dispetto del fatto che al centro di tutto ci siano emozioni e sentimenti, manipolati farmacologicamente o meno, pare caratterizzato da un'atarassia sonnolenta e incurante. Vacanziera, appunto.





Nemmeno recitato male, sebbene in maniera forse un pelo troppo gigiona da parte di Hemsworth, Spiderhead non è mai sorprendente, non è mai angosciante (e forse non lo vuole nemmeno essere), non è mai davvero divertente, a dispetto di una serie di siparietti più o meno volgarotti che sanno più di barzelletta occasionale che di altro.

Soprattutto, non è mai credibile nelle motivazioni del Jeff di Teller, uomo in cerca di redenzione ma anche di amore che s'invaghisce di una compagna di detenzione-barra-ricerca forse più per abitudine che per altro.

Ma tanto che importa, ci sono le canzoni anni Ottanta, e la base del villain in stile brutalista. O no?