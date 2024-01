Kevin Hart si propone come protagonista di questo film diretto da F. Gary Gray che parla dell'ennesima rapina impossibile da parte di un gruppo di inarrestabili ladri di opere d'arte. La recensione di Lift di Federico Gironi.

Non posso farci niente, e devo essere onesto. Di fronte a Lift, ho pensato insistentemente a Troy McClure, il famoso personaggio dei Simpson.

Solo che al posto di Troy McClure c’era Kevin Hart.

Lo vedevo sullo schermo e pensavo che, da un momento all’altro, Hart si girasse verso di me, rompendo la quarta parete, e iniziasse a dire: “Ciao, sono Kevin Hart. Forse vi ricorderete di me come spalla di Dwayne Johnson in Una spia e mezzo e nei due Jumanji”.

Niente di personale, ci mancherebbe, anche perché come spalla di Johnson Hart funzionava benissimo. In generale, in molti film di quelli che lo vedono nel cast, come spalla funziona benissimo.

Qui, in Lift, Hart - forte anche del ruolo di produttore - è protagonista, decisamente protagonista, volto di punta di un cast corale, mente e leader di una banda di ladri internazionali di opere d’arte di altissimo valore che, per una serie di motivi che non staremo qui a spiegare, si vede costretta a collaborare con l’Interpol e adoperare le sue abilità per sottrarre a un miliardario cattivo 500 milioni in lingotti d’oro in volo tra Londra e Zurigo.

Nella banda, come in ogni banda che si rispetti, ci sono specialisti di ogni tipo (dalla pilota all’hacker, passando per lo scassinatore, l’ingegnere e il “mago dei travestimenti”), non manca una storia d’amore, e il crimine, in Lift, è quasi sempre innocuo.

Difficile non pensare che il modello di riferimento di questo film sia stato l’Ocean’s Eleven di Soderbergh, cui comunque il regista F. Gary Gray aveva già guardato nel suo precedente heist movie, The Italian Job, che già mostrava la tendenza a iniettare dosi maggiori di azione nel modello soderberghiano, o del film di rapina in generale.

Però, senza stare a fare confronti sullo spesso registico, che sarebbero ovvi e anche piuttosto impietosi, la grande differenza, purtroppo, sta proprio nel cast. Nell’avere un Kevin Hart al posto di un George Clooney, o perfino di un Mark Whalberg.

Lo stesso vale per i ruoli di contorno, che comprendono Úrsula Corberó (la Tokyo della Casa di carte), e Gugu Mbatha-Raw, giusto per far due nomi: tanto che un Vincent D’Onofrio in versione puramente alimentare, che recita col mignolo della mano sinistra nel ruolo di quello che dovrebbe essere un divertente e svitato “mago del travestimento”, ruba la scena all’istante a chiunque gli sia di fianco nelle poche pose che ha a disposizione.





Difficile, anche quando - come in questo caso - la trama e le astuzie rapinatorie sembrano essere calchi di mille altre viste sullo schermo, che un film di rapina sia davvero noioso, o del tutto sbagliato. Anche in Lift non è assente del tutto un qualche barlume di divertimento, il vago sentore di qualcosa che assomiglia a un’idea, anche se di guizzo è impossibile parlare.

Il problema, però - che è strettamente legato all'assenza di carisma del cast, un cast che comprende anche uno svogliato Jean Reno, Sam Worthingson, Billy Magnussen e altri ancora - è la totale, irredimibile evanescenza del film, che si manifesta non solo al termine della visione, ma perfino nel corso della stessa.

Guardi Lift, e l’immagine così evidentemente bidimensionale che sta sullo schermo sembra sbiadire nel momento stesso in cui si imprime sulla retina.

Tutto è blando, tutto è abbozzato: l’umorismo, l’ingegno, l’azione. Il sentimento, perfino.

Va a finire che la parte migliore del film è il suo incipit veneziano, nel corso del quale Kevin “Forse vi ricorderete di me” Hart e la sua banda mettono a segno un doppio colpo effettuando in contemporanea il primo furto di NFT al mondo in Laguna e quello di un Van Gogh a Londra nel corso di un’asta che si svolgeva nelle due città.

Funziona perché è abbastanza divertente, perché prende un po’ in giro - con blandizia, s’intende - il mondo dell’arte, e soprattutto perché avviene l’unica cosa memorabile di questo film. Che verrà probabilmente dimenticato per tutto il resto, ma che rimarrà, se non nella storia, nella memoria per essere stato il primo a aver utilizzato le barriere del MOSE per sfuggire alla polizia nel corso di un inseguimento tra motoscafi.