Ballerina, fiamme e piroette letali: recensione del film spin-off di John Wick

Con una esile trama per innescare la sete di vendetta del personaggio di Ana De Armas, Ballerina mantiene le tacite promesse nei confronti degli amanti del cinema action e della saga di John Wick.

Molto e poco. Questa è la risposta a due domande essenziali su Ballerina. Spin-off dell’apprezzatissima saga di John Wick, il film mette in scena la versione al femminile del sicario interpretato da Keanu Reeves. Le due domande: cosa fa vedere e cosa ha da dire? Molto e poco, appunto, ma fortunatamente entrambe le risposte sono quelle giuste. La trama esile, che non poteva essere niente di diverso da quella di un “revenge movie”, è complementare alle scene d’azione che sono sopra le righe quanto basta per poter dire: a) sì, l’eredità della saga è intatta, b) Ana De Armas ripaga pienamente la fiducia accordatale, c) il desiderio di vedere un sequel è immediato.

Con la regia di Len Wiseman (e una mano del regista della saga Chad Stahelski nei reshoots), Ballerina centra il bersaglio e trova la magia del primo John Wick. Le coreografie dei combattimenti a mani nude e con armi da fuoco sono il ballo nel quale si esibisce tutto il team degli stuntman, con il massimo dell’impegno degli attori per essere sempre presenti. Fin dove possibile, le sequenze sono girate con un approccio “practical”, come dicono gli americani, ovvero con persone vere, oggetti di scena e acrobazie realizzate sul set. Naturalmente la CGI c’è, anche se non si vede, ed è la neve nei campi lunghi, il fuoco che sfiora gli attori (per quanto gli stuntman incendiati ci siano), le fiammate delle pistole, le lame che fendono i corpi, il sangue che schizza.

Anche qui il realismo funziona perché, oltre a essere ben eseguito, è brutale. Questa è la formula che non prevede un grande sforzo narrativo, con personaggi piuttosto essenziali e pochissima ironia. Ana de Armas diventa di fatto la Final Destination (tanto per citare un’altra saga) per tutti coloro che incontra, cercando di soddisfare la sete di vendetta della sua determinatissima Eve Macarro. Fin dal prologo iniziale in cui è bambina, sappiamo a chi dovrà dare la caccia una volta adulta e sappiamo che compierà la sua missione. Ma noi paghiamo il biglietto per vedere come ci arriverà, e questi sono soldi ben spesi.

In questo viaggio la presenza di Keanu Reeves è limitata a un onesto minutaggio per cui, se non ci fosse stato, non sarebbe cambiato niente. Però c’è, e fa quello che deve fare: gli onori di casa. John Wick, infatti, entra in gioco come mero supporto per dare una spinta in più al personaggio di Eve, come se desse il suo benestare allo spin-off dicendole: “ora vai avanti tu”. Poi certo, ritornano Ian McShane e il compianto Lance Reddick, torna Anjelica Huston dal terzo film Parabellum, ed entrano nel cast Norman Reedus e Gabriel Byrne, ma rimane tutto a corollario di un nuovo personaggio che è e rimane protagonista di un grande film d’azione. Eve Macarro è la nuova John Wick.