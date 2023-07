Zombie 100 - Cento cose da fare prima di non-morire: il teaser trailer della commedia zombie di Netflix

News Cinema

Arriverà in streaming sulla piattaforma il 3 agosto il film tratto da una popolare serie manga giapponese scritta da Haro Aso e illustrata da Kotaro Takata. Ecco il teaser di Zom 100: Bucket List of the Dead.

Guardare al lato positivo aiuta. Sempre. Anche durante un'apocalisse zombie. Per esempio, una situazione del genere può essere giustificatissimo motivo per non presentarsi mai più nell'ufficio dove si lavora e magari si è costretti a subire abusi vari dai propri superiori. E, quindi, avere tempo per soddisfare tutti i suoi desideri più folli.

È questo lo spunto da cui parte Zombie 100 - Cento cose da fare prima di non-morire, film Netflix che debutterà in streaming il prossimo 3 agosto e che porta sullo schermo una popolare serie di manga ("Zom 100: Bucket List of the Dead") scritta da Haro Aso (lo stesso di Alice in Borderland) e illustrata da Kotaro Takata. Questa è la trama ufficiale del film.

Akira Tendo (Eiji Akaso) lavora in un'azienda dove gli abusi sono all'ordine del giorno, subendo orari di lavoro interminabili, vessazioni da parte del capo e assegnazioni di compiti contrari a ogni logica. Passa le giornate sentendosi più morto che vivo. Una mattina, la città è invasa dagli zombi e il paesaggio consueto appare devastato. Alla vista di tale distruzione Akira grida con gioia che non dovrà più andare in ufficio e in linea con il suo innato ottimismo elabora una lista di 100 cose che vuole fare prima di diventare uno zombi, tra cui pulire la casa e campeggiare sul balcone, poi inizia a darsi da fare per metterla in pratica.

Ad adattare il manga è stato lo sceneggiattore Tatsuro Mishima, mentre alla regia troviamo Yusuke Ishida. Il cast vede Eiji Akaso nel ruolo del protagonista, Akira Tendo, e comprende anche Mai Shiraishi, Shuntaro Yanagi, Yui Ichikawa, Mayo Kawasaki, Akari Hayami, Miwako Kakei, Kurumi Nakata, Doronz Ishimoto, Mukau Nakamura, Shota Taniguchi, Kenta Satoi e Kazuki Kitamura.

Questo è il teaser trailer ufficiale di Zombie 100 - Cento cose da fare prima di non-morire.