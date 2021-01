Zendaya e John David Washington nel trailer di Malcolm & Marie, nuovo film targato Netflix

News Cinema

I due attori protagonisti di un dramma romantico scritto e diretto da Sam Levinson, creatore di Euphoria. Sarà disponibile in streaming su Netflix dal 5 febbraio.

Zendaya, cantante e attrice di film come Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home, e l'atteso Dune, è insieme al John David Washington di BlacKkKlansman e Tenet in un nuovo film Netflix intitolato Malcolm & Marie, che sarà disponibile in streaming sulla piattaforma dal 5 febbraio.

Il film è un dramma romantico scritto e diretto da Sam Levinson, noto per essere il creatore della serie Euphoria ed è anche lo sceneggiatore che ha adattato il romanzo di Patricia Highsmith alla base di Deep Water, il nuovo thriller erotico di Adrian Lyne che vedrà protagonisti Ben Affleck e Ana de Armas. Girato in bianco e nero, racconta la storia di una coppia alle prese con eventi che mettono in crisi il loro rapporto.

Malcolm & Marie: il trailer







La trama ufficiale di Malcolm & Marie

In questo dramma romantico toccante di Sam Levinson con Zendaya e John David Washington, un regista (Washington) torna a casa assieme alla fidanzata (Zendaya) dopo il trionfo dell'anteprima di un suo film, sicuro dell'imminente successo finanziario e di critica. La serata subisce però una svolta imprevista quando iniziano a emergere alcune rivelazioni sulla coppia, che ne mettono a dura prova la solidità dell'amore. In collaborazione con il direttore della fotografia Marcell Rév, Levinson dà vita a un film di un'originalità rara, un'ode alle straordinarie storie d'amore hollywoodiane e un'espressione commovente della fiducia nel futuro del settore cinematografico.