You Won't Be Alone: nuovo trailer per "il miglior folk horror dai tempi di The Witch"

Opera prima del regista australiano-macedone Goran Stolevski, il film vede protagonista Noomi Rapace e debutterà nei cinema americani il 1° aprile preceduto da una serie di recensioni estremamente positive. E da noi?

Uno dei blurb (così, in gergo, si chiamano gli estratti dalle recensioni apposti sulle locandine e inseriti nei trailer) di questo nuovo trailer ufficiale di You Won't Be Alone lo definisce "il miglior folk horror dai tempi di The Witch". Che, tutto sommato, è un gran bel complimento, visto che per esempio in questo sottogenere che sta tornando di gran moda possiamo includere anche il celebrato (ma nel complesso sopravvalutato) Midsommar di Ari Astar.

Fatto sta sta You Won't Be Alone si presenterà nei cinema americani, dove debutterà il prossimo 1° aprile distribuito da Focus Features, con un lusinghiero biglietto da visita: il 90% di rating positivo su Rotten Tomatoes ottenuto vagliando 48 recensioni scritte dalla presentazione del film al Sundance avvenuta lo scorso gennaio a oggi.

You Won't be Alone è stato scritto e diretto dall'esordiente Goran Stolevsky, di nazionalità australiano-macedone, che proprio in Macedonia ha ambientato la storia, legata a doppio filo con le leggende del folklore locale. Ambientato in un isolato villaggio montano del XIV secolo, il film racconta di una ragazza che viene rapita da da una creatura malvagia che la trasforma in una strega. E questa strega poi, incuriosita dalla vita degli umani, uccide di volta in volta giovani ragazze per prendere possesso del loro corpo e vivere di nascosto tra gli altri abitanti del villaggio.

Nel cast di You Won't Be Alone troviamo Noomi Rapace, Anamaria Marinca, Alice Englert, Carloto Cotta, Félix Maritaud e Sara Klimoska.

Speriamo di potervi dare preso notizia della distribuzione del film anche nel nostro paese.

You Won't Be Alone: il nuovo trailer dell'horror