Y2K: il trailer della commedia A24 sul Millennium Bug

E se tutte le paure legate al capodanno del 2000 fossero state fondate? Lo immagina questo film prodotto, tra gli altri, dal Christopher Storer di The Bear. Ecco trailer e trama di Y2K.

Quelli un po' più grandicelli di voi ricorderanno sicuramente la storia del Millennium Bug, la falla nei sistemi informatici di tutto il mondo che, abbandonato il 1999 per l'anno 2000, avrebbe fatto andare in tilt, o i black out computer e reti assortite, facendo piombare il mondo in chissà quale strano, nuovo medioevo. Almeno secondo i dettami di questo nuovo millenarismo.

Nella realtà non è avvenuto nulla di simile, e il bug, noto anche come Y2K (ovvero: Anno 2000) ebbe conseguenze lievissime se non esiziali.

Ora, dalla instancabile A24, sta per arrivare nei cinema una commedia che immagina, invece, che le conseguenze disastrose siano state reali, raccontando di due ragazzi che s'imbucano a una festa di Capodanno 2000 per scoprire, allo scoccare della mezzanotte, di dover avere a che fare con una serie di attrezzature elettroniche che si rivoltano contro gli esseri umani.

Il film in questione si intitola appunto Y2K, e vede protagonisti Jaeden Martell e Julian Dennison (i due imbucati), affiancati da Rachel Zegler, Alicia Silverstone, The Kid Laroi e Fred Durst. Autore del copione e regista è invece Kyle Mooney, comico statunitense di scuola Saturday Night Live che qui esordisce dietro la macchina da presa. Da segnalare come, tra i produttori, oltre a Jonah Hill, ci sia anche il Christopher Storer che è creatore, sceneggiatore e regista di The Bear.

Ecco il primo trailer ufficiale di Y2K, che debutterà al cinema negli USA a dicembre e che è stato presentato con successo, e in prima mondiale, al SXSW di Austin.