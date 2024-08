Xavier Dolan ci ripensa, non si ritira e ha in programma un horror

News Cinema

Buone notizie per i fan del regista canadese Xavier Dolan. Ancora troppo giovane per la pensione, ci ha ripensato e progetta un horror.

Era sembrato strano a molti quando il regista canadese Xavier Dolan, adorato dalla critica e dal pubblico, l'anno scorso aveva annunciato la sua intenzione di smettere di dirigere film. A soli 34 anni, età in cui molti cominciano a farlo (nel caso del nostro paese, poi, il debutto di un "giovane" regista avviene spesso e volentieri dopo i 40). E infatti a quanto pare l'autore di Mommy ed E' solo la fine del mondo ci ha ripensato, dopo aver detto - testuali parole - che dedicarsi al cinema era uno spreco di tempo. A fargli cambiare idea è stata a quanto pare l'esperienza di giurato della sezione Un Certain Regard quest'anno a Cannes e adesso ha in cantiere un nuovo film

Il nuovo progetto di Xavier Dolan

Dolan ha rivelato le sue intenzioni a ION Cinema, a cui ha confessato che l'esperienza di giurato a Cannes gli ha fatto tornar voglia di fare cinema. E non è tutto, perché ha già un progetto, un horror, che aveva scritto nel periodo più buio della pandemia e messo da parte. Adesso sta scrivendo le ultime 20 pagine di sceneggiature e ha detto di essere soddisfatto del risultato. La trama fino ad ora non è stata rivelata ma quello che si sa è che è un film dell'orrore ambientato nella Francia del 1880. Bisognerà però avere pazienza, visto che le riprese dovrebbero iniziare in location nell'autunno dell'anno prossimo, per una probabile premiere al festival di Cannes del 2026. L'ultimo film firmato da Dolan e arrivato al cinema è Matthias e Maxime del 2019. (foto), di cui era anche coprotagonista.