X: è strage di pornostar nel trailer dell'horror di Ti West

News Cinema

Diretto dallo specialista Ti West, X ha al centro della storia un gruppo di aspiranti pornostar che fanno una brutta fine...

A24 in America è uno dei principali marchi associati al cinema horror di qualità. Qualche titolo? Hereditary, Midsommar e The Witch, tra gli altri. Al suo catalogo aggiunge adesso questo X, scritto e diretto da Ti West, uno degli autori contemporanei più interessanti nel genere. Questo - di cui è appena uscito il trailer - è il suo primo film in sei anni, visto che si è dedicato dal 2017 alla regia televisiva, dirigendo anche alcuni degli episodi della bellissima serie Loro (Prime Video).

X: trama e cast

Di cosa parla X? Il titolo ne ha una sola, ma è un ovvio riferimento al mondo XXX, ovvero quello del cinema per adulti. La trama in sintesi recita:

In una fattoria isolata in Texas arriva una troupe per girare un film per adulti. I loro affittuari, una coppia anziana reclusa, sviluppano un interesse particolare per i loro giovani ospiti. Col calare della notte, il lascivo interesse dei due diventa violento.

Il trailer è interessante e lascia ben sperare, anche per il cast, che comprende Brittany Snow, Mia Goth, Scott Mescudi (anche conosciuto col suo nome da rapper, Kid Cudi), Jenna Ortega, Martin Henderson, Owen Campbell e Stephen Ure. X non ha ancora una data di uscita.