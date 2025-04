Woody Allen sta per pubblicare il suo primo romanzo

News Cinema

Il grande autore americano, che non è affatto nuovo alla scrittura, non aveva mai scritto un romanzo fino a ora. Uscirà a fine settembre negli Stati Uniti, e questo è quello che sappiamo.

Ci auguriamo tutti che Woody Allen possa riuscire a girare un altro film, a dispetto delle ben note difficoltà che incontra negli ultimi anni per trovare dei budget. Il suo ultimo film, il cinquantesimo da lui diretto nel corso di una carriera che non si può fare altro che definire straordinaria, è stato Un colpo di fortuna, girato a Parigi; e solo pochi mesi fa era circolata la notizia per cui Allen stava lavorando per riuscire a girare a Barcellona il 51esimo, basato su quella che lui stesso ebbe a definire una delle migliori idee che avesse mai avuto. Da allora non abbiamo più aggiornamenti, ma oggi arriva una notizia che solleverà il morale a tutti gli alleniani del mondo. Una notizia che non riguarda questo 51esimo film da regista, ma un libro. Meglio: un romanzo. Il primo romanzo di Woody Allen.

Intendiamoci: con la scrittura Allen è nato. Prima ancora di essere protagonista di sketch comici in televisione e nei cabaret, Allen è stato autore di testi e battute per altri, e sono tantissimi i libri nei quali, nel corso degli anni, sono stati raccolti i suoi testi, monologhi e racconti, per non parlare delle sceneggiature e delle commedie teatrali. Nel 2020, come saprete, Allen ha anche pubblicato la sua autobiografia, “A proposito di niente”. Insomma, la sua produzione letteraria ha poco da invidiare a quella cinematografica, ma un romanzo, un romanzo vero, Allen non l’aveva mai scritto.

E ora l’ha fatto.

Il primo romanzo di Woody Allen si intitola “What’s with Baum?”, e uscirà il 23 settembre prossimo edito da Post Hill Press, piccola casa editrice indipendente (e finora di orientamento conservatore) distribuita dal colosso Simon & Schuster. Facile immaginare che La Nave di Teseo, casa editrice che ha pubblicato in Italia l’autobiografia di Allen e sta ripubblicando molte delle sue raccolte del passato, possa far uscire il libro da noi.

Secondo le prime informazioni, “What’s with Baum” è un libro di 192 pagine che racconta la storia di un intellettuale newyorchese nevrotico che si interroga sul senso della vita, raccontando allo stesso tempo con ironia il mondo letterario della Grande Mela.

Qui di seguito trovate la copertina e la trama completa ufficiale del libro.

Asher Baum sta lentamente impazzendo. Come biasimarlo? È un giornalista ebreo di mezza età diventato romanziere e drammaturgo, consumato dall'ansia per tutto quello che lo circonda; i suoi pretenziosi libri filosofici vengono recensiti tiepidamente e il suo prestigioso editore di New York lo ha abbandonato. Il suo terzo matrimonio è in crisi e sospetta che il fratello minore, bello e di successo, possa aver sedotto la moglie, laureata ad Harvard. È a disagio per la stretta relazione che la donna con il figlio, autore di maggior successo di lui, e sospetta della vicinanza di lei con un loro vicino nel Connecticut. E in un momento di irrazionalità, ha cercato impulsivamente di baciare una giovane e bella giornalista durante un'intervista che lei sta per pubblicare.

C'è da stupirsi se Baum abbia iniziato a parlare da solo? Gli sconosciuti che lo vedono per strana scuotono la testa e gli girano alla larga. Nel frattempo viene a conoscenza di un segreto sconvolgente che potrebbe scatenare il caos se venisse rivelato. Dovrebbe tenerlo per sé o svelarlo e mandare all'aria il suo matrimonio?

“What's with Baum?” è il primo romanzo di Woody Allen ed è tutto ciò che ci si aspetta da lui, e anche di più. Il ritratto di un intellettuale paralizzato da preoccupazioni nevrotiche sull'inutilità e la vacuità della vita; un divertente sguardo all'establishment editoriale newyorkese; soprattutto, un capolavoro divertentissimo, dalla trama serrata e splendidamente scritto da uno dei più grandi e versatili talenti cinematografici e letterari americani. Questo romanzo comico farà impazzire il mondo letterario. Non perdetelo.