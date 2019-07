Woody Allen, Matthew McConaughey, Eddie Redmayne e Colin Firth tra le star dei film 2019 di Lucky Red

News Cinema

Il Presidente Andrea Occhipinti è particolarmente orgoglioso di avere anche I miserabili, Premio della Giuria a Cannes.

Bisogna ringraziare Lucky Red per Un giorno di pioggia a New York, altrimenti chissà come avremmo fatto a vedere l'ultimo film di Woody Allen.

La società di distribuzione porterà inoltre in sala nei prossimi mesi il thriller Serenity con Matthew McConaughey e Anne Hathaway, I miserabili di Ladj Ly, Premio della Giuria a Cannes, Io, Leonardo con Luca Argentero nelle vesti del genio rinascimentale, The Aeronauts con Eddie Redmayne e Felicity Jones, solo per citare alcuni titoli. E poi prosegue la partnership distributiva con Universal di cui fa parte il nuovo appuntamento col massiccio Gerard Butler in Attacco al potere 3.

A Riccione, durante Ciné - Giornate di Cinema, abbiamo incontrato il Presidente di Lucky Red, Andrea Occhipinti.